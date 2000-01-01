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#НОВЫЙГОД #ВОПРОСДНЯ
Знаменитые новосибирцы сделали новогодний сюрприз землякам

Где в Новокузнецке можно запускать фейерверки

Сегодня 13:42
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В Новый год горожане любят запускать в небо фейерверки. Яркие огоньки радуют глаз и создают праздничную атмосферу. МЧС просит новокузнечан быть внимательными при покупке салютов.

Пиротехнику лучше не покупать у уличных торговцев. Купленный в таких точках фейерверк может быть опасным, ведь у владельцев редко есть обязательный сертификат на продукцию. Кстати, последний обязан быть в любом магазине с салютами, передаёт «ТВН».

Чтобы не травмироваться некачественным салютом, стоит обратить внимание на его упаковку. Она должна быть целой, а инструкция на ней — чёткой.

Запускать салют можно только на специально выделенных площадках. В этом году в Новокузнецке их 12:

  1. Площадь Побед
  2. Площадь мероприятий Новоильинского района
  3. Территория за ДК XIX Партсъезда
  4. Территория за ДК им. Дзержинского
  5. Территория перед Сквером Неизвестного солдата (Новоильинский район)
  6. Парк (ул. Пржевальского, 2)
  7. Парк (пр. Советской Армии, 46а)
  8. Территория между домами ул. Рокоссовского, 8 и ул. Рокоссовского, 16
  9. Район между вертолетной площадкой и автодромом автошколы
  10. Территория между улицами Декабристов и Петракова
  11. Территория за автобусной остановкой ДК им. Гоголя
  12. Территория между зданиями пр. Шахтеров, 19/1 и пр. Шахтеров, 33

Ранее ВашГород.ру рассказывал о том, где в Кузбассе можно запускать фейерверки.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: http://www.audiofemme.com/
Новый год салюты фейерверки

Комментарии (2)

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Ахахах
0 0
В каждом дворе Новокузнецка!
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ЯЯ
0 0
А кто будет следить за соблюдением этих правил? Салюты будут в каждом дворе, это 100%!!
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