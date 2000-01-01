В Новый год горожане любят запускать в небо фейерверки. Яркие огоньки радуют глаз и создают праздничную атмосферу. МЧС просит новокузнечан быть внимательными при покупке салютов.
Пиротехнику лучше не покупать у уличных торговцев. Купленный в таких точках фейерверк может быть опасным, ведь у владельцев редко есть обязательный сертификат на продукцию. Кстати, последний обязан быть в любом магазине с салютами, передаёт «ТВН».
Чтобы не травмироваться некачественным салютом, стоит обратить внимание на его упаковку. Она должна быть целой, а инструкция на ней — чёткой.
Запускать салют можно только на специально выделенных площадках. В этом году в Новокузнецке их 12:
- Площадь Побед
- Площадь мероприятий Новоильинского района
- Территория за ДК XIX Партсъезда
- Территория за ДК им. Дзержинского
- Территория перед Сквером Неизвестного солдата (Новоильинский район)
- Парк (ул. Пржевальского, 2)
- Парк (пр. Советской Армии, 46а)
- Территория между домами ул. Рокоссовского, 8 и ул. Рокоссовского, 16
- Район между вертолетной площадкой и автодромом автошколы
- Территория между улицами Декабристов и Петракова
- Территория за автобусной остановкой ДК им. Гоголя
- Территория между зданиями пр. Шахтеров, 19/1 и пр. Шахтеров, 33
Ранее ВашГород.ру рассказывал о том, где в Кузбассе можно запускать фейерверки.