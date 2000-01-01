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Знаменитые новосибирцы сделали новогодний сюрприз землякам

«Мы падаем!»: опубликованы последние слова пилота Ту-154

Сегодня 14:30
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Специалисты расшифровали первый чёрный ящик с Ту-154. Судя по аудиозаписи с борта, пилоты до последнего пытались спасти самолёт.

РАСШИФРОВКА:

— …Скорость 300… (Неразборчиво.)

 (Неразборчиво.)

— Забрал стойки, командир.

 (Неразборчиво.)

— Ух, ё-мое!

(Резкий сигнал.)

— Закрылки, с**а, чё за х**ня!

— Высотометр!

— Нам… (Неразборчиво.)

(Сигнал об опасном сближении с землёй.)

 (Неразборчиво.)

— Командир, мы падаем!

КОНЕЦ ЗАПИСИ

Делать окончательные выводы о том, что произошло в самолёте, тем не менее, рано. Запись может показать лишь субъективный взгляд экипажа на проблему, пишет «Лайф». Эксперты пояснили изданию, что из-за проблем с закрылками самолёт может стать неуправляемым.

При этом если закрылок неубран или убран лишь с одной стороны, самолёт резко теряет скорость. Это обычно происходит очень быстро, и пилоты попросту не знают, как реагировать. Однако окончательные выводы по поводу трагедии станут известны после расшифровки второго чёрного ящика.

28 декабря на месте происшествия нашли ещё 3 тела, пишут «Известия». Таким образом, всего обнаружены 15 погибших.

Авиакатастрофа с Ту-154 произошла над Чёрным морем 25 декабря. Как уже сообщал ВашГород.ру, Ту-154 направлялся на сирийскую базу Хмеймим. Вскоре после вылета он пропал с радаров. На борту среди прочих были артисты ансамбля имени Александрова и журналисты.

26 декабря в России прошёл траур по погибшим в авиакатастрофе. На зданиях администраций приспустили флаги. Театры отменили многие спектакли. Помимо этого, к трауру присоединились школы и перенесли новогодние ёлки для ребятишек.

Погибли все находившиеся на борту. Среди них был новокузнечанин Юрий Новокшанов, как уже рассказывал ВашГород.ру.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: РИА Новости. Нина Зотина
ТУ-154 крушение ту-154

Комментарии (9)

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в ожидании 2017 года
2 15
Карма работает Бумеранг набирает обороти.....толи еще будеттт
После убийства посла Карлова, в Москве был застелен 21 декабря сотрудник министерства иностранных дел, которого тут же обозначили как бывшего. вечером 24 декабря в Бельгии был застрелен россииский представитель в Нато. 27 декабря Еще один дипломат России Роман Скрипальников нашли мертвым в Усть -Каменогорске, Казахстан. "совпадение"?! новогодний флешмоб? Какая боль...какая боль.. шесть ноль . понеслось … им главное не мешать! Тьфу-тьфу. Тьфу-тьфу... Маше с конем приготовиться.. это не последняя Новогодняя новость с наступающим Новым 2017 ГОДОМ. Теперь вопрос кто будет вместо раба галерного?
ответить
украина 2017
1 2
Карма работает Бумеранг набирает обороти.....толи еще будеттт
После убийства посла Карлова, в Москве был застелен 21 декабря сотрудник министерства иностранных дел, которого тут же обозначили как бывшего. вечером 24 декабря в Бельгии был застрелен россииский представитель в Нато. 27 декабря Еще один дипломат России Роман Скрипальников нашли мертвым в Усть -Каменогорске, Казахстан. "совпадение"?! новогодний флешмоб? Какая боль...какая боль.. шесть ноль . понеслось … им главное не мешать! Тьфу-тьфу. Тьфу-тьфу... Маше с конем приготовиться.. это не последняя Новогодняя новость с наступающим Новым 2017 ГОДОМ. Теперь вопрос кто будет вместо раба галерного?
Ты будешь рабом галерным.
ответить
Бусина
6 0
Ты будешь рабом галерным.
Да ну, усраинец будет у раба галерного анусоподтирателем!
ответить
чернобыль
0 0
Я вас всех сделаю, ещё не так запрыгаете.
ответить
:)))
2 0
Я вас всех сделаю, ещё не так запрыгаете.
Саркофаг свой закрой!
ответить
???
0 0
Карма работает Бумеранг набирает обороти.....толи еще будеттт
После убийства посла Карлова, в Москве был застелен 21 декабря сотрудник министерства иностранных дел, которого тут же обозначили как бывшего. вечером 24 декабря в Бельгии был застрелен россииский представитель в Нато. 27 декабря Еще один дипломат России Роман Скрипальников нашли мертвым в Усть -Каменогорске, Казахстан. "совпадение"?! новогодний флешмоб? Какая боль...какая боль.. шесть ноль . понеслось … им главное не мешать! Тьфу-тьфу. Тьфу-тьфу... Маше с конем приготовиться.. это не последняя Новогодняя новость с наступающим Новым 2017 ГОДОМ. Теперь вопрос кто будет вместо раба галерного?
А где пруфы?
ответить
чернобыль
0 0
Саркофаг свой закрой!
А ты как скачешь ? Со словами кто не скачет тот москаль или кто не скачит тот чернобыль?
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Ежик
0 0
народ, прекратите ругаться! когда же вы поймете, что раса и нация это последнее в человеке.... самое важное, Человек ли он.
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алекс
0 0
Придурки, а вы когда скачите при этом дрочите?-:))))))
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