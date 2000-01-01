Специалисты расшифровали первый чёрный ящик с Ту-154. Судя по аудиозаписи с борта, пилоты до последнего пытались спасти самолёт.

РАСШИФРОВКА:

— …Скорость 300… (Неразборчиво.)

— (Неразборчиво.)

— Забрал стойки, командир.

— (Неразборчиво.)

— Ух, ё-мое!

(Резкий сигнал.)

— Закрылки, с**а, чё за х**ня!

— Высотометр!

— Нам… (Неразборчиво.)

(Сигнал об опасном сближении с землёй.)

— (Неразборчиво.)

— Командир, мы падаем!

КОНЕЦ ЗАПИСИ

Делать окончательные выводы о том, что произошло в самолёте, тем не менее, рано. Запись может показать лишь субъективный взгляд экипажа на проблему, пишет «Лайф». Эксперты пояснили изданию, что из-за проблем с закрылками самолёт может стать неуправляемым.

При этом если закрылок неубран или убран лишь с одной стороны, самолёт резко теряет скорость. Это обычно происходит очень быстро, и пилоты попросту не знают, как реагировать. Однако окончательные выводы по поводу трагедии станут известны после расшифровки второго чёрного ящика.

28 декабря на месте происшествия нашли ещё 3 тела, пишут «Известия». Таким образом, всего обнаружены 15 погибших.

Авиакатастрофа с Ту-154 произошла над Чёрным морем 25 декабря. Как уже сообщал ВашГород.ру, Ту-154 направлялся на сирийскую базу Хмеймим. Вскоре после вылета он пропал с радаров. На борту среди прочих были артисты ансамбля имени Александрова и журналисты.

26 декабря в России прошёл траур по погибшим в авиакатастрофе. На зданиях администраций приспустили флаги. Театры отменили многие спектакли. Помимо этого, к трауру присоединились школы и перенесли новогодние ёлки для ребятишек.

Погибли все находившиеся на борту. Среди них был новокузнечанин Юрий Новокшанов, как уже рассказывал ВашГород.ру.