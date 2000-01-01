Американские ученые нашли связь между цветом радужной оболочки глаза человека и талантами, которыми он обладает. Чтобы определить, насколько потенциально талантлив человек, нужно заглянуть ему в глаза.

Исследователи из штата Кентукки в Соединенных Штатах Америки проанализировали биографии десятка тысяч людей. Они пришли к выводу, что по цвету радужки, действительно можно предположить, насколько выдающиеся способности у человека. Об этом сообщает nation-news.ru.

По мнению ученых, наиболее талантливые люди имеют васильковый цвет глаз. Они выяснили, что голубоглазые более успешны в спорте, особенно в хоккее и гольфе. У таких людей хорошо развиты лидерские качества и стратегическое мышление. В целом, голубоглазые люди чаще добиваются отличных результатов в своем деле.

Также учёные отметили кареглазых людей, но с оговоркой. Оказывается, их самореализации мешает собственное эго. Из-за того, что они слишком большую значимость придают своему социальному и экономическому статусу, страдает их саморазвитие. они мешают собственному саморазвитию.