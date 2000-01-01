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По цвету глаз можно определить, какой у человека потенциал

Сегодня 14:47
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Американские ученые нашли связь между цветом радужной оболочки глаза человека и талантами, которыми он обладает. Чтобы определить, насколько потенциально талантлив человек, нужно заглянуть ему в глаза.

Исследователи из штата Кентукки в Соединенных Штатах Америки проанализировали биографии десятка тысяч людей. Они пришли к выводу, что по цвету радужки, действительно можно предположить, насколько выдающиеся способности у человека. Об этом сообщает nation-news.ru.

По мнению ученых, наиболее талантливые люди имеют васильковый цвет глаз. Они выяснили, что голубоглазые более успешны в спорте, особенно в хоккее и гольфе. У таких людей хорошо развиты лидерские качества и стратегическое мышление. В целом, голубоглазые люди чаще добиваются отличных результатов в своем деле.

Также учёные отметили кареглазых людей, но с оговоркой. Оказывается, их самореализации мешает собственное эго. Из-за того, что они слишком большую значимость придают своему социальному и экономическому статусу, страдает их саморазвитие. они мешают собственному саморазвитию.

Автор: Михайлова Ольга
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: alimero.ru
ученые цвет глаз

Комментарии (3)

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*
16 3
У меня потенциал средний.

Сантиметров 16-17, поданным последних измерений.
:-)
ответить
123
2 9
У меня потенциал средний.

Сантиметров 16-17, поданным последних измерений.
:-)
Ниже среднего.....(
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Андрей
2 0
Ниже среднего.....(
Да нет, средний по больнице - 16 см.
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