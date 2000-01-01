Жаркие споры ведут пользователи соцсетей в попытке разгадать очередную оптическую иллюзию.

На этот раз вопросы вызвал снимок, опубликованный на сайте Reddit.ru. Пользователь, выложивший фото, спросил у комментаторов, куда исчезли ноги одной из сидящих на диване девушек.

Вопрос вызвал активный интерес пользователей. Кто-то видит ноги, кто-то нет. Некоторые комментаторы высказывают самые невероятные предположения: от догадки, что девушка сидит на шпагате, до уверенности, что две сидящие с краю девушки — сиамские близнецы.