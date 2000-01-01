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Пользователи соцсетей ищут женские ноги

Сегодня 19:00
271

Жаркие споры ведут пользователи соцсетей в попытке разгадать очередную оптическую иллюзию.

На этот раз вопросы вызвал снимок, опубликованный на сайте Reddit.ru. Пользователь, выложивший фото, спросил у комментаторов, куда исчезли ноги одной из сидящих на диване девушек.

Вопрос вызвал активный интерес пользователей. Кто-то видит ноги, кто-то нет. Некоторые комментаторы высказывают самые невероятные предположения: от догадки, что девушка сидит на шпагате, до уверенности, что две сидящие с краю девушки — сиамские близнецы.

Автор: Михайлова Ольга
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: Reddit.ru
оптическая иллюзия

Комментарии (2)

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не читаем и не тратим время
3 0
мусорная "новость"
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А
0 0
Каму эта нада отгадывать? Дурам делать неча.
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