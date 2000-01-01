Анатолий Борисов — режиссёр в театре детского творчества «Юность», певец и композитор. Но маленькие дети знают его в другом образе. Каждый Новый год он перевоплощается в Деда Мороза и поздравляет кузбасских ребят. И несмотря на то, что во всекузбасском конкурсе Анатолий занял второе место, себя он по праву считает лучшим Дедом Морозом Кемеровской области. ВашГород.ру поговорил с самым добрым российским волшебником.

ВГ: Мы знаем, что вы уже давно работаете Дедом Морозом. Сколько лет вы посвятили этому?

Анатолий: Уже много лет. Даже страшно вспомнить, сейчас попробую. Уже в 7-м классе выходил в Новый год на ёлку к младшим ребятам. А где-то классе в 9-м я в образе Деда Мороза в первый раз в детский сад пришёл. Так и пошло… С перерывами, понятно — армия… А потом, практически каждый год в той или иной степени получался Дед Мороз. Сейчас я отношусь к этому более профессионально, здорово, у меня прекрасные наработки — и для детей, и для взрослых. С детьми это традиционное поздравление, но в каждом садике своя изюминка.

В этом году в одном из детских садов была очень весело. Я ищу подарки не под ёлочкой, не в подвале, не у Бабы-Яги в мешке, которая его забрала, а в космосе! Космическая царица там есть, а я вместе с ней ищу подарки, и дед Мороз достаёт подарки из космоса под какую-то музыку. Это круто, конечно, и весело, и здорово, дети счастливы в этом отношении.

А взрослые, они не меняются, тоже все требуют подарки. У меня всегда есть в запасе, немножко конфет, чтобы, если что, я мог подарить их. А бывает, что и мне дарят подарки. В Томской Писанице один ребёнок подарил мне коробку конфет и открытку, подписанную «Дедушке Морозу!».

Чуть ли не до слёз. Подходит, поздравляет… Прям трогательно было.

ВГ: Дети когда-нибудь заявляли вам, что не верят в Деда Мороза? Что вы делали в таком случае?

Анатолий: Честно говоря, ни разу с таким случаем не сталкивался. Только однажды, выходя из детского сада, это было уже давненько, встретил трёх-четырёх мальчишек на лестнице. Я уже спускался и слышу, как один говорит «Вон дед Мороз пошёл!». Другой говорит «Да не может быть!». «Да точно Дед Мороз!».

-Можно вас спросить? — полуперепуганным голосом. — Вы Дед Мороз?

Я говорю:

-Почему вы так решили? Нет, конечно. У Деда Мороза какие должны быть руки, холодные?

-Холодные.

— Ну потрогай меня.

Потрогал.

-Тёплые. Не он!

Успокоились и пошли дальше (смеётся). Вот такой случай точно был.

А, в принципе, дети такие вопросы не задают. Когда выходишь в зал, встречаешься с ребёнком и говоришь, что ты Дед Мороз, поверят все. И даже взрослые, которые сидят вместе с детьми. Просто как к этому подойти.

Халтура мне неинтересна — я всегда работаю честно и откровенно. Дети все счастливы, все довольны. Верят во всё, что мы делаем, во все эти игры, которые переходят из года в год: «Заморожу», «Варежка», «В лесу родилась ёлочка» и так далее. Все с нетерпением ждут, они верят в этот праздник.

Конечно, это подогревается и подарками, которые они должны получать.

ВГ: Насколько мы помним из своего детства, перед тем как вручить подарок, Дед Мороз спрашивает, что хотел ребёнок. А если пожелание малыша и подарок не совпадут?

Анатолий: Я никогда об этом не спрашиваю. Мне дают подарок, я его вручаю, а ребёнок сам уже его смотрит, разбирает… Если это индивидуальное поздравление, то он его быстренько хочет вскрыть и посмотреть, что там такое. А совпало — не совпало… Это только в кино показывают, как он хотел космический корабль, а ему подарили петушка на палочке.

Конечно, ребёнок будет огорчён. Но подарки вручают в меру возможностей и желаний. Когда дети стали сейчас писать письма деду Морозу, то почему-то они все просят планшеты, компьютеры, айфоны — основная масса это хочет. Насколько я знаю, в том году не было ни одного заказа на книгу.

Раньше собирали пожелания от детей в детских садах, что они хотят на Новый год. Потом поняли, что это исполнить практически нереально, и стали всем что-то похожее дарить. Мальчикам обычно набор «Лего» какой-нибудь, девочкам куклу. Да и подарить каждому ребёнку айфон… На мой взгляд, это выглядит дико. Вот я, например, дарю своему ребёнку айфон, а другой получает килограмм апельсинов…

С детьми, которые получают подарки индивидуально, организаторы праздников поступают разумно. Всем из мешка я раздаю одинаковые подарки, а индивидуальный подарок мне просто в руку дают, и я его вручаю отдельно. Мол, родители что-то захотели подарить сверх того, что ребёнку идёт в общей массе.

ВГ: Как вы считаете, Дед Мороз — это профессия, которой можно научиться, или всё-таки призвание?

Анатолий: Я думаю, что это больше призвание. Конечно, научиться можно многому. Появляется и актёрское мастерство после образовательного учреждения, ну, я профессиональный режиссёр, нас учили и актёрскому мастерству, и всему в общей сложности. Но я не уверен, что все актёры, которые у нас выпускаются, могут быть Дедами Морозами. Нужно любить детей, нужно понимать их. У взрослых это понятно — корпоративы, там совсем другая технология — вышел, сказал в нужный момент, музыка заиграла и так далее.

А дети тебя должны полюбить. И никогда нельзя пугать ребёнка, это закон жанра. Нужно браться с ними за руки… И Дед Мороз должен быть прекрасным психологом! Когда он чувствует, что дитё боится или побаивается, никогда же ведь нельзя дальше подходить. Пусть лучше он отстранится, пусть привыкнет немножечко, а потом дальше будет видно.

Сколько раз такое было, особенно при индивидуальных поздравлениях, подойдёшь, а там 3−4 ребёнка, кто-то смел, всё нормально, а кто-то боится. А родители пытаются его заставить, садят на колени, фотографируют… Да не надо! Пусть пройдёт год. Он потом сам подойдёт.

ВГ: А с вами выступает Снегурочка, или вы один?

Анатолий: Когда я выступаю на новогодних вечерах, Снегурочку мы выбираем из присутствующей публики. Очень весело, оригинально. У меня всегда с собой есть костюм Снегурочки, который мы надеваем на выигравшую из нескольких претенденток. Она получает звание Снегурочки, приз какой-то и право фотографироваться с народом.

ВГ: Расскажите какой-нибудь курьёзный случай из вашей практики.

Анатолий: Сейчас дети в основном готовят стихи, песни или танцы мало кто. А вот года четыре назад один мальчик показывал мне фокусы в детском саду. Это был полный восторг, смеху было немерено. У него ни один не получился, естественно, но как он старался! Я его поддерживал — молодец, всё отлично… Вот это был оригинальный случай! Единственный раз деду Морозу кто-то показывал фокусы из детворы. Покорил.

ВГ: Недавно на сайте мы писали о том, стоит ли ребёнку рассказывать, что деда Мороза нет. Как вы считаете, стоит ли это делать?

Анатолий: Ни в коем случае. Однозначно, ни в коем разе. Каждый должен прийти к этому сам. Со временем, конечно, он поймёт, что Деда Мороза, как такового, нет. Хотя, кто его знает, может, где-то и живёт. До сих пор хотелось бы верить (улыбается). С удовольствием бы поверил и повстречался с ним, если он существует на белом свете. А каждый человек сам должен прийти к мысли о том, что Деда Мороза как человека, существа, его нет. А как миф, радость и легенда, надежда на будущее…

Я не говорю про материальные подарки. Какая-то вера в то, что он несёт добро. Да, я понимаю, тебе дали килограмм сала, это уже подарок. Но когда ты по-человечески говоришь, что всё будет хорошо, будет нормально… Если я стою перед стадионом и поздравляю, я ж не дам каждому по петушку, правильно? И ведь все верят в то, что я говорю. Счастливы. И важно, как именно ты сказал поздравление. Как это подать. Как спеть. Кстати, практически все Деды Морозы не поющие. А я пою.

ВГ: В преддверии праздника взрослым сложнее ощутить новогоднюю атмосферу — ведь перед Новым годом столько забот и хлопот. У вас есть какой-то рецепт для создания новогоднего настроения?

Анатолий: У меня всегда один рецепт. Проснувшись 31 числа, забыть всю беготню, всю толкотню, всякие глупые приготовления и час-полтора, а то и два-три заняться любимым делом — почитать, например, или просто попозже встать. Отрешиться от всего того, что происходило до 31-го числа. И, придя в хорошее расположение духа, полюбив себя снова, ты начинаешь верить, что приходит чудо. Только успокоившись, а не на бегу, когда нужно нестись в магазин — купить майонеза, купить горошка, селёдку… Неважно. Первую половину дня нужно посвятить себе любимому. Потом спокойно уже заняться необходимыми делами.

Понятно, что многие ингредиенты нужно заранее приготовить. Но первую часть дня посвятить себе. Приведя себя в нормальное расположение духа, погладив по головам внуков или детей, присев с ними также, успокоившись. А потом кидаться в объятия наступающего Нового года, веселиться с новыми силами. Только тогда, из хорошего расположения духа может вырасти прекрасное настроение и прекрасный вечер.

А если ты встаёшь взвинченный и думаешь «Надо! Надо! Надо!». Да надо, оно всегда надо. А Новый год бывает раз в году. Успокоиться. Набраться хорошего настроения. Самому, не по телевизору, смотря на всяких Галкиных и так далее. И после этого всё будет хорошо.

Анатолий Борисов также поздравил читателей ВашГород.ру с наступающим Новым годом. Он зачитал своё собственное стихотворение.

Желаю вам под Новый год

Веселья звонкого, как лёд.

Улыбок светлых, как янтарь,

Здоровья, как мороз в январь,

Пусть Новый год звездой счастливой

К вам нынче в каждый дом войдёт.

А старый год неторопливо

Пусть все невзгоды унесёт.

Желаю песен вам, стихов,

Конфет и сладких пирогов,

Удачи, радости, побед,

И доброты на много лет.

Без ворожбы и без гаданья

Для вас я радостного жду.

Пусть все заветные желанья

В грядущем сбудутся году.

С наступающим вас 2017-м годом!