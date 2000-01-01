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В Кузбассе власти избавятся от школы: здание уйдет с молотка за 10 миллионов рублей

Сегодня 15:41
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В Прокопьевске на торги выставлено здание школы. Многие города испытывают нехватку в образовательных учреждениях, но в Прокопьевске похоже есть ненужные заведения. Минимальная цена предложения равна 10 миллионам 215 тысяч рублей, сообщает «Прокопьевск.ру».

Образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии школа-интернат № 4 находится в Центральном районе города. Здание имеет площадь 2532,3 кв. м, на территории есть гараж.

После новогодних каникул 13 января состоится аукцион. Издание не сообщается по какой причине образовательное учреждение решили продать и почему школа перестала функционировать по своему прямому назначению.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: Ulc.ru
аукцион образовательное учреждение продают школу

Комментарии (6)

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Анонимус
3 0
Зарезервируйте на меня, куплю с зарплаты!
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Анонимус
18 0
У нас в Новокузнецке тоже есть не нужные заведения. Почему до сих пор городскую администрацию на торги не выставили?
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1
4 0
Зарезервируйте на меня, куплю с зарплаты!
Надо было землю за Глобусом брать, всего то 90 млн.
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1
3 0
У нас в Новокузнецке тоже есть не нужные заведения. Почему до сих пор городскую администрацию на торги не выставили?
А может она уже продана? И город ее в аренду берет?
Мы же сначала продаем, а потом это же назад в аренду берем!
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Житель
0 0
Школы 7 вида сократили. Теперь очередная коррекционной школа оказалась не нужна? Модно теперь иметь в обычных школах иклюзивное образование. А что делать родителям как здоровых детей, так и с ограниченными возможностями? Зачем смешивать не совместимые вещи? Не верю, что в Прокопьевске таких школ слишком много.
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Прокопачанин
0 0
Скоро вся Прокопа с молотка уйдет
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