В Прокопьевске на торги выставлено здание школы. Многие города испытывают нехватку в образовательных учреждениях, но в Прокопьевске похоже есть ненужные заведения. Минимальная цена предложения равна 10 миллионам 215 тысяч рублей, сообщает «Прокопьевск.ру».

Образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии школа-интернат № 4 находится в Центральном районе города. Здание имеет площадь 2532,3 кв. м, на территории есть гараж.

После новогодних каникул 13 января состоится аукцион. Издание не сообщается по какой причине образовательное учреждение решили продать и почему школа перестала функционировать по своему прямому назначению.