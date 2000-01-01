На севере страны произошёл новый случай жестокого убийства медведя. В Якутии вахтовики расправились с животным с помощью двух грузовиков «Урал». Запись зверского преступления попала в Сеть.

На кадрах, снятых на мобильный телефон, видно, как водитель грузовика несколько раз переезжает медведя, но животное все еще пытается подняться. Затем второй «Урал» прижимает зверя к земле, но тот продолжает предпринимать попытки выбраться из-под колес. В конце видео один из вахтовиков добивает медведя железным прутом, после чего животное уже не подает признаков жизни.

«Следователи установили, что транспортные средства — автомашины „Урал“, на которых совершена травля хищника, принадлежат организации, которая осуществляет работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы на территории Республики Саха (Якутия)», — сообщили в Следственном комитете Якутии.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 245 УК РФ.

Отметим, в настоящее время запись издевательств над животным изъята из публичного доступа.