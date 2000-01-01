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Видео расправы над медведем в тайге крайне возмутило россиян

Сегодня 16:30
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На севере страны произошёл новый случай жестокого убийства медведя. В Якутии вахтовики расправились с животным с помощью двух грузовиков «Урал». Запись зверского преступления попала в Сеть.

На кадрах, снятых на мобильный телефон, видно, как водитель грузовика несколько раз переезжает медведя, но животное все еще пытается подняться. Затем второй «Урал» прижимает зверя к земле, но тот продолжает предпринимать попытки выбраться из-под колес. В конце видео один из вахтовиков добивает медведя железным прутом, после чего животное уже не подает признаков жизни.

«Следователи установили, что транспортные средства — автомашины „Урал“, на которых совершена травля хищника, принадлежат организации, которая осуществляет работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы на территории Республики Саха (Якутия)», — сообщили в Следственном комитете Якутии.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 245 УК РФ.

Отметим, в настоящее время запись издевательств над животным изъята из публичного доступа.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: fantlab.ru
медведь жестокое обращение с животными издевательство над животными

Комментарии (6)

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Император Великой Океании
0 2
А почему "Тайга" написано с большой буквы?! Медведя убили в городе Тайга?
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Зайка
6 0
Где видео?
да хорошо что нет видео! и так грустно((((
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Анонимный пользователь
1 0
Где видео?
"в настоящее время запись издевательств над животным изъята из публичного доступа."
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2
0 0
Где видео?
tvzvezda . r u /news/vstrane_i_mire/content/201612271007-vl6w. h t m
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Читатель
0 0
tvzvezda . r u /news/vstrane_i_mire/content/201612271007-vl6w. h t m
Вот и спрашивается, что от таких людей ожидать? Что у них в голове творится? Таких нужно в ведре топить прям в роддоме.
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