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Вместо Пенсионера в Кемерове откроется Магнит

Сегодня 16:32
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Кемеровская сеть супермаркетов «Пенсионер» закрылась. Вместо него в городе появится «Магнит».

Российский ритейлер арендует все помещения бывшего «Пенсионера», рассказал «Ъ» близкий к ситуации источник. Таким образом, в Кемерове откроются 8 «Магнитов» — 4 в Центральном районе, 3 — в Заводском, 1 -в Ленинском. Помимо этого, один супермаркет появится на месте бывшего «Spar».

О закрытии кемеровского «Пенсионера» стало известно в ноябре, как уже сообщал ВашГород.ру. Однако тогда предполагалось, что его место займёт «Холидей».

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: http://fpold.fedpress.ru/
Магнит магазин Пенсионер
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