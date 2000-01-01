Кемеровская сеть супермаркетов «Пенсионер» закрылась. Вместо него в городе появится «Магнит».

Российский ритейлер арендует все помещения бывшего «Пенсионера», рассказал «Ъ» близкий к ситуации источник. Таким образом, в Кемерове откроются 8 «Магнитов» — 4 в Центральном районе, 3 — в Заводском, 1 -в Ленинском. Помимо этого, один супермаркет появится на месте бывшего «Spar».

О закрытии кемеровского «Пенсионера» стало известно в ноябре, как уже сообщал ВашГород.ру. Однако тогда предполагалось, что его место займёт «Холидей».