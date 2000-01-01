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Электронные сигареты приводят к раку полости рта — учёные

Сегодня 06:00
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Ученые определили, что использование электронной сигареты пагубно влияет на здоровье человека. Табакозаменители способны вызвать заболевания десен, а также способствуют появлению раку полости рта, сообщают vistanews.ru.

В ходе изучения действия вейпинга на организм учёные заметили, что такое безобидное развлечение вредит клеткам дёсен. Электронные устройства вредят в первую очередь тканям, удерживающим зубы в дёснах. Из-за вейпинга у человека могут происходить воспалительные процессы.

Помимо тяжёлых болезней дёсен, электронные сигареты могут спровоцировать образование рака ротовой полости. В состав модных гаджетов входят вещества и частицы, которые крайне токсичны.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: kazanfirst.ru
онкология электронные сигареты вейпинг
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