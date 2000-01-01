Салат Оливье — традиционный гость российских новогодних застолий. Несмотря на самые простые ингредиенты, он любим всеми — от мала до велика. Эксперты рассказали, во сколько кузбассовцам в 2016 году обойдётся любимое блюдо.

Рецепт Оливье эксперты agro2b.ru предлагают несколько необычный. Помимо 5 куриных яиц, банки горошка, 200 граммов картофеля, 300 граммов варёной колбасы, 150 граммов майонеза, по 100 граммов морковки и лука, журналисты добавляют 100 граммов свежего огурца и яблока.

Таким образом, «Оливье» кузбассовцы приготовят за 216 рублей.

Больше всего за «Оливье» заплатят в Чукотском автономном округе — 526 рублей. А самый дешёвый салат в Мордовии — ингредиенты обойдутся всего в 182 рубля.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о том, какие блюда на праздничном столе принесут удачу в грядущем году. Мы также подсчитали, во сколько кузбассовцам обойдётся новогоднее пиршество.