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Россиян хотят штрафовать за скачивание пиратского контента

Сегодня 17:48
375

В Министерстве культуры хотят усилить борьбу с пиратским контентом. За скачивание «нелицензионки» россиян предлагают штрафовать.

Минкультуры сейчас работает над предложениями об ужесточении закона о пиратстве. Если поправки одобрят, штрафами дело не ограничится. А если не бороться с нелегальным распространением контента, творцы никогда не смогут зарабатывать себе на жизнь. Об этом заявил глава ведомства Владимир Мединский, передаёт «Дождь».

Между тем в Министерстве связи и массовых коммуникаций идею Минкультуры не одобрили. В ведомстве отметили, что нередко пользователи попросту не отличают пиратский сайт от легального.

Напомним, борьба с пиратством в России началась в мае 2015 года. Тогда вступили в силу поправки, разрешающие удалить нарушающий авторские права контент.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: http://bit-news.ru/
интернет пиратство Минкультуры

Комментарии (11)

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124
10 0
"А если не бороться с нелегальным распространением контента, творцы никогда не смогут зарабатывать себе на жизнь."
чтоб "творцы" заработали себе на жизнь надо очередной раз об"еб@ть народ,
когда чинуши начнут думать головой а не )!(опой ? за что платить этим животным на сцене?
собрать их в одном месте и чиновников и шутов и...............................................
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Прохожий
19 0
Дебилы. Чем нибудь полезным лучше занялись, например, как улучшить жизнь народа, что бы он мог приобретать легальный контент не думая о цене. Ну и ума немного авторам проекта добавить. Ну и что что заблокировали кучу торрентов, кто хочет все равно с них без особых проблем качает и отследить это невозможно.
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5
35 0
Кто вопит о пиратстве? Бездарные режиссёры,чьи фильмы не хотят покупать на легальном контенте,чьими фильмами завалены магазины видео. Они считают,что зрители всё перекачали и лишили их реальных доходов. Но вы никому не нужны, снимайте настоящее,востребованное кино. И зритель к вам потянется.
ответить
jil
0 0
Дебилы. Чем нибудь полезным лучше занялись, например, как улучшить жизнь народа, что бы он мог приобретать легальный контент не думая о цене. Ну и ума немного авторам проекта добавить. Ну и что что заблокировали кучу торрентов, кто хочет все равно с них без особых проблем качает и отследить это невозможно.
Да ну на фиг, улучшать жизнь народа и сложнее, и в кармане не звенит. Уж лучше так!
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*-*
16 0
О борьбе с пиратством громче самих авторов горло дерут армия антипиратских ассоциаций с комитетами, кормящихся на этом не пыльном деле, кладущих денег в свой карман за свои услуги поболее чем авторам от них перепадает.
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*-*
2 0
О борьбе с пиратством громче самих авторов горло дерут армия антипиратских ассоциаций с комитетами, кормящихся на этом не пыльном деле, кладущих денег в свой карман за свои услуги поболее чем авторам от них перепадает.
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Chak
4 0
О борьбе с пиратством громче самих авторов горло дерут армия антипиратских ассоциаций с комитетами, кормящихся на этом не пыльном деле, кладущих денег в свой карман за свои услуги поболее чем авторам от них перепадает.
Добавлю. Не так давно НТВ показало как этот Мединский и компания РСП кидают самих авторов.
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Житель
7 0
Кто вопит о пиратстве? Бездарные режиссёры,чьи фильмы не хотят покупать на легальном контенте,чьими фильмами завалены магазины видео. Они считают,что зрители всё перекачали и лишили их реальных доходов. Но вы никому не нужны, снимайте настоящее,востребованное кино. И зритель к вам потянется.
Истину глаголешь. "Творения" михалкова и донцовой, которые громче всех как раз и кричат мне не только даром не надо, так еще они должны заплатить мне, что бы их "творения" я посмотрел/прочитал. Те же кому не жалко и заплатить, как правило, дают доступ к своему контенту бесплатно. И, да, не видел еще ни одной нищей "звезды". Как то они не плохо живут и без учета потерь от пиратства.
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вася
0 0
за всю жизнь ни разу не купил ни одного ДВД с фильмом ))) с появлением тырнета все было скачено с торентов. а сейчас еще проще, ничо качать не надо, все есть онлайн.

раньше в 90-е еще покупал киношки на кассетах. естественно ВСЕ они были пиратские, которые записывали тут же за стенкой, и чота вопросов никто тогда не задавал. а сейчас очнулись.

похоже блединский хочет заработать себе на жизнь вылизывая михалковым и прочей бездарной кодле, которая пасется на бюджетных харчах. гнида редкостная этот министеришка.
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апрапрапр
0 0
надо проверить доходы и забугорную недвигу у мединского. ну не может русский человек не понимать, что в нищей РОССИИ мы не должны платить за тот шлак, которым нас травят михалковы, бондарчуки и прочая дешевка, кормящаяся на бюджетах.
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угу
0 0
Добавлю. Не так давно НТВ показало как этот Мединский и компания РСП кидают самих авторов.
Еще эти радетили 'лицензионки' понастроили себе офисных дворцов с мебелями и оргтехникой, все это надо содержать ежемесячно и ремонтировать регулярно, регулярно вояжи у них по миру за казеный счет. Хорошо руки греют.
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