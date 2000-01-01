В Министерстве культуры хотят усилить борьбу с пиратским контентом. За скачивание «нелицензионки» россиян предлагают штрафовать.

Минкультуры сейчас работает над предложениями об ужесточении закона о пиратстве. Если поправки одобрят, штрафами дело не ограничится. А если не бороться с нелегальным распространением контента, творцы никогда не смогут зарабатывать себе на жизнь. Об этом заявил глава ведомства Владимир Мединский, передаёт «Дождь».

Между тем в Министерстве связи и массовых коммуникаций идею Минкультуры не одобрили. В ведомстве отметили, что нередко пользователи попросту не отличают пиратский сайт от легального.

Напомним, борьба с пиратством в России началась в мае 2015 года. Тогда вступили в силу поправки, разрешающие удалить нарушающий авторские права контент.