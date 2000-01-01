Многие россияне мечтают с нового года начать новую жизнь. Кто-то хочет записаться в спортзал или бросить курить. Другие желают приобрести новые знания или навыки в какой-то области. Но как говорят психологи, если вы что-то решили сделать, то не нужно откладывать, попытайтесь начать менять жизнь уже сейчас.

Да и тем более, новогодние праздники не самое подходящее время для перемен. Отсюда вывод: если хочется начать новую жизнь с нового года, то это нужно делать либо начиная заранее, хотя бы за месяц-два до нового года, либо уже с середины января (после праздников).

Не стоит ждать чуда

Ждать, что случится чудо и верить в чудеса нужно, но эта вера должна быть активной. Нужно что-то делать для того, чтобы чудо случилось. Это один из основных советов, которые дают психологи. Ведь, как известно, под лежачий камень вода не течёт.

Маленькими шагами к большой цели

Попробуйте использовать метод 1 день = 1 достижение. Учиться новому нужно каждый день, а во-вторых, большие дела совершаются маленькими поступками.

Обозначить цели и задачи на год

Для того, чтобы что-то изменить или чего-то добиться. Необходимо сесть и на листе бумаги прописать цели и задачи на год вперед. Важно не лениться и прописывать подробно все пункты, чтобы достичь конкретную цель. После этого, можно прилепить листочек, например, на холодильник, чтобы каждый день контролировать себя.

Например, «устроится на более высокооплачиваемую работу в этом году» — это будет являться целью. Далее нужно подробно расписать задачи, чтобы желаемое осуществилось. Например, «в январе мне нужно изучить подробно изучить теоретическую составляющую моей специальности», «в феврале нужно пройти курсы по повышению квалификации» и т. д. Задачи лучше расписывать по неделям или даже дням.

Хотя жизнь и непредсказуемая штука, многие события и люди могут вас выбивать из колеи. В таких случаях необходимо корректировать задачи, но не в коем случае не отступать от своих целей.

И помните, чтобы добиться своей цели, необходимо наглядно представлять конечный результат, которого вы хотите добиться. Многие ныне знаменитые люди несмотря ни на что безустанно шли к своей цели, и у них получилось.