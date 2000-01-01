Зимние каникулы! Наконец-то дети дождались радостного праздника Нового года и отдыха от детского сада или школы. Наконец-то родители могут и должны отвлечься от работы и полностью посвятить себя семье.

Здесь главное — не стесняться впадать в детство и веселиться вместе с малышами, искренне радоваться и удивляться подаркам и новым событиям. Новогодние каникулы — это ваш шанс стать ближе друг другу.

Только не пускайте всё на самотёк. Иначе каникулы превратятся в затянутые выходные: вы будете целыми днями спать, есть, играть в компьютер или смотреть телевизор. А новых впечатлений никаких! Поэтому, прежде всего, к каникулам нужно подготовиться.

Составьте план



Это очень просто и времени много не займёт. Сначала узнайте, какие интересные события будут происходить в городе в период каникул, вспомните ваши с ребёнком любимые совместные занятия, придумайте, чем хотели бы заняться. Составьте список, купите билеты. Готово! Во время каникул будете постепенно вычёркивать то, что уже сделали. Вы ничего не упустите, а что не успеете, можно просто перенести. На следующие каникулы, например.

Пойдём гулять?



Гуляйте как можно больше, если позволяет погода, конечно. К сожалению, так редко удаётся беззаботно гулять с собственными детьми. Хотя бы в каникулы отложите все дела и повеселитесь от души всей семьей. Можно отправиться с санками на горку или поиграть в снежки. Можно пойти в парк или в лес и покататься на лыжах. Попробуйте слепить снеговика или построить крепость из снега. Сделайте кормушки для птиц, сходите на городскую ёлку — да мало ли чем можно заняться зимой на улице!

Тёплые встречи



Пригласите гостей или сами сходите с ребёнком в гости. Бабушки и дедушки, тётушки и дядюшки, семейные пары с детьми: чем больше радостных встреч, тем теплее праздники!

Подарки всем!



Приготовьте вместе с малышом подарки на Рождество для близких и друзей. Можно их сделать своими руками, от этого подарки станут только искреннее и дороже. Отдельный приятный момент — упаковка и вручение презентов. Пусть ребёнок почувствует радость от того, что порадовал кого-то.

Царство уюта и красоты



Не забывайте о трудовом воспитании: подключайте малыша к домашней работе: ребенок может помочь вам расставить посуду, развесить белье, пропылесосить, полить цветы… Дети так любят помогать взрослым! Не отказывайте им в этом, не критикуйте и не торопите. Просто вместе поиграйте в «Царство уюта и красоты».

Давай посмотрим кино!



Холодными долгими вечерами в зимние каникулы посмотрите хорошие рождественские фильмы. Только обязательно вместе с ребёнком, чтобы потом обсудить поступки героев, а заодно пообщаться и лучше понять своего малыша. Фильмов много — только выбирайте: «Один дома», «Холодное сердце», «Полярный экспресс», «Ледниковый период», «В канун Рождества» и другие.



Многие думают, что проводить время с ребенком — это обязательно куда-нибудь его водить и тратить на это большие деньги. Не совсем так. Кафе, кинотеатры, аттракционы — это замечательный, но далеко не единственный способ отлично провести новогодние каникулы. Вариантов множество, главное — выбрать те, что вам по душе, и не полениться воплотить их в жизнь.