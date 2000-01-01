Цены на новые легковые автомобили проанализировало агентство «АВТОСТАТ». Исследование охватывало всех автопроизводителей, которые официально представлены на российском рынке. За вторую половину декабря цены изменились у десяти из них. Об этом сообщает autostat.ru.

«Вольво» поднял цены на несколько своих моделей. Удорожание составило от 1,2% до 17,2%. У немецкой марки «Фольксваген» примерно та же ситуация. До 3,8% подорожали седаны «Поло», до 6,0% - универсалы «Кэдди» и до 2% пикапы «Амарок». Кроссовер «Тигуан» нового поколения продают по цене от 1 459 000 до 2 139 000 рублей. Относительно предыдущего поколения минимальная цена выросла на 9,4%.

Корейский «Хендай» увеличил цену «Крета» до 0,6%. «Киа» начал продажи обновленного седана «Серато» и максимальная цена модели выросла на 4,2%.

Напомним, в ноябре 2016 года эксперты предполагали, что с 1 января 2017 года в России могут значительно вырасти цены на автомобили всех сегментов. По прогнозам специалистов, стоимость большинства из них может вырасти минимум на 4−5%. Отмечалось, что зимние цены традиционно ниже, чем летние, поэтому многие дилеры, вероятно, не пойдут на стремительное повышение ставок. С начала текущего года в России автомобили в среднем прибавили в цене 7%.