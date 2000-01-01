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Знаменитые новосибирцы сделали новогодний сюрприз землякам

«Сибирь» забила шедевральный гол новокузнецкому «Металлургу»

Сегодня 09:41
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В среду, 28 декабря, в Новокузнецке состоялся матч Континентальной хоккейной лиги между ХК «Сибирь» и ХК «Металлург». Новосибирцы одержали победу над новокузнечанами. Игра завершилась со счётом 1:0, сообщается на сайте «Сибири».

Единственную шайбу в матче провёл нападающий «Сибири» Константин Окулов. Ворота защищал новый Иван Налимов, который в Новокузнецке дебютировал в составе «Сибири».

Ворота «Металлурга» защищал Владислав Подъяпольский. В первом игровом периоде он отразил 10 бросков соперника, уточняется на сайте ХК «Металлург».

Второй игровой отрезок начался и завершился при счёте 0:0. Счёт в матче был открыт на 52 минуте. После вбрасывания в зоне «Металлурга» Константин Окулов первым движением клюшки нанёс бросок, и он оказался точен.

Автор: Ольга Светлая
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: vk.com
ХК Металлург ХК Сибирь матч

Комментарии (1)

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Волосатый пирожок
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на 21-ой секунде чувак крестицо † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † †
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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