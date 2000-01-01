Экс-глава кузбасского Следственного комитета Сергей Калинкин стал фигурантом ещё одного уголовного дела. Помимо вымогательства, генерала теперь подозревают в превышении должностных полномочий.

28 декабря в Центральном районном суде Новосибирска приняли решение продлить Калинкину арест. Экс-глава кузбасского Следкома проведёт за решёткой ещё 3 месяца, пишет novokuznetsk.su.

Калинкин — единственный из подозреваемых по делу о вымогательстве, который находится под стражей. Как ранее рассказывал ВашГород.ру, в декабре генерал просил суд отпустить его под домашний арест. Он утверждал, что ему постоянно снится его маленький сын.

Под арестом ещё на 3 месяца останутся вице-губернатор Алексей Иванов и угольный магнат Александр Щукин, как уже сообщал ВашГород.ру.

Дело о вымогательстве акций на 1 миллиард рублей возбудили в середине ноября. Тогда подозреваемыми стали глава кузбасского Следкома Сергей Калинкин, два заместителя Амана Тулеева, бизнесмен Александр Щукин, его доверенное лицо Геннадий Вернигор и другие высшие чины.

По версии следствия, подозреваемые вымогали акции у собственника разреза «Инской» Антона Цыганкова. Предварительно, Сергею Калинкину в деле отводилась ключевая роль. Он якобы приказал завести уголовное дело в отношении Цыганкова и задержать его.

Как уже сообщал ВашГород.ру, губернатор Кузбасса Аман Тулеев заступился за своих заместителей и назвал всё происходящее «дракой за уголь». Между тем вместо арестованных заместителей в администрации назначены исполняющие обязанности.