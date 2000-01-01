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Знаменитые новосибирцы сделали новогодний сюрприз землякам

В Новокузнецке появится туристический комплекс

Сегодня 10:22
266

Рядом с Кузнецкой крепостью в Новокузнецке хотят сделать большой туристический комплекс. Об этом 26 декабря заявил глава города Сергей Кузнецов.

Проект мэру предложили общественники из «Кузнецкой сечи». Предполагается, что за «Чёртовым мостом» построят деревянные дома, бани, конюшни, кузницу и проложат туристические маршруты. В итоге получится этническая деревня, в которой смогут отдыхать новокузнечане.

Открытым остаётся вопрос об инвесторах, пишет novokuznetsk.su. Но, если проект получит развитие, в городе появятся ещё 10 рабочих мест.

В Новокузнецке также построят новый торговый центр, сообщал ранее ВашГород.ру. Помимо этого, Кузнецов пообещал достроить набережную в 2017-м году.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: http://novokuznetsk.ru/
Кузнецкая крепость туристический комплекс

Комментарии (5)

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Демос
3 5
Замечательная идея, это привлечет туристов, если еще и рекламу сделать...
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Тулеева в отставку
4 0
Круто. 10 рабочих мест - это круто для мэра города. Это уровень )) ..скажи-ка лучше Кузнецов почему тишина по бассейну в Новобайдаевке, которые вы с Щукиным хотели строить? Почему тишина по свинарнику на Ильинке(с рабочими местами) который вы хотели строить с Максимовым? Или это просто был пиар перед выборами? То есть вы "создаёте видимость работы", когда надо добросовестно вкалывать в семь потов потому как город на грани краха? Вы ищите у кого денег в бюджет занять и душите бизнесменов,а они убегают в Горноалтайск Новосибирск и Томск. Вы собираетесь жить здесь после правления и ваши дети здесь жить будут????? Ваш ответ на этот вопрос сразу ставит все на свои места. Вам просто пох@ю что здесь будет после вас ...
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ё
1 1
Аха, а какой там такой вид с горы замечательный на дерипасовский алюминиевый карман. Щикардос просто! Смог и промышленный туман в режиме нонстоп - это самый смак для турЫстов новокузге. Да и кладбисче рядом, вдруг кого бояркой накроет.

А кузя случаем не хочет позвать людей на экскурсию в свою деревеньку в пурге?? Пусть люди посмотрят на сладкую жизнь чиновника.
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ё моё
2 0
Аха, а какой там такой вид с горы замечательный на дерипасовский алюминиевый карман. Щикардос просто! Смог и промышленный туман в режиме нонстоп - это самый смак для турЫстов новокузге. Да и кладбисче рядом, вдруг кого бояркой накроет.

А кузя случаем не хочет позвать людей на экскурсию в свою деревеньку в пурге?? Пусть люди посмотрят на сладкую жизнь чиновника.
Ага .."Вот,этого только и не хватало нашему славному экипажу"..х/ф "На войне,как на войне"..)))
ответить
,,,,
1 1
Круто. 10 рабочих мест - это круто для мэра города. Это уровень )) ..скажи-ка лучше Кузнецов почему тишина по бассейну в Новобайдаевке, которые вы с Щукиным хотели строить? Почему тишина по свинарнику на Ильинке(с рабочими местами) который вы хотели строить с Максимовым? Или это просто был пиар перед выборами? То есть вы "создаёте видимость работы", когда надо добросовестно вкалывать в семь потов потому как город на грани краха? Вы ищите у кого денег в бюджет занять и душите бизнесменов,а они убегают в Горноалтайск Новосибирск и Томск. Вы собираетесь жить здесь после правления и ваши дети здесь жить будут????? Ваш ответ на этот вопрос сразу ставит все на свои места. Вам просто пох@ю что здесь будет после вас ...
ты прикалываешься что ли? детки уже давно за бугром. думаешь они на зарплату живут?
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