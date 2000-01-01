Рядом с Кузнецкой крепостью в Новокузнецке хотят сделать большой туристический комплекс. Об этом 26 декабря заявил глава города Сергей Кузнецов.

Проект мэру предложили общественники из «Кузнецкой сечи». Предполагается, что за «Чёртовым мостом» построят деревянные дома, бани, конюшни, кузницу и проложат туристические маршруты. В итоге получится этническая деревня, в которой смогут отдыхать новокузнечане.

Открытым остаётся вопрос об инвесторах, пишет novokuznetsk.su. Но, если проект получит развитие, в городе появятся ещё 10 рабочих мест.

В Новокузнецке также построят новый торговый центр, сообщал ранее ВашГород.ру. Помимо этого, Кузнецов пообещал достроить набережную в 2017-м году.