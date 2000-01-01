Россия, Турция и Иран могут поделить Сирию на зоны влияния. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на несколько источников.

Как сообщает издание, президент Сирии Башар Асад сохранит свой пост еще на несколько лет, после чего страну возглавит «менее спорный кандидат». Сам Асад получит гарантии безопасности для себя и членов своей семьи.

Такая сделка, которая позволила бы создать автономии в рамках федеральной структуры, контролируемой Асадом, в настоящее время находится в зачаточном состоянии и должна быть согласована с властями Сирии, повстанцами и, в конце концов, также со странами Персидского залива и Соединенными Штатами, отметили источники, знакомые с позицией России.

Курды в Сирии и их союзники намерены утвердить план государственного устройства федерального типа для севера страны. Курды настаивают на реализации планов создания собственной автономии. Это вызывает озабоченность Турции из-за возможной активизации ее собственных курдских сепаратистов. Также против федерализации выступают США и правительство Асада.