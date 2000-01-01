За 11 месяцев 2016 года из подержанных иномарок россияне чаще всего выбирали «Форд Фокус». С января по ноябрь авто купили 123 тысячи 682 раза.

Немногим менее популярна «Тойота Королла» С-класса. За 11 месяцев продажи «японца» составили 105 тысяч 213 раз. На третьем месте «Тойота Камри» с 68 тысячами 684 продажами. Эксперты агентства «Автостат» добавили, что продажи всех трёх машин за 11 месяцев упали.

В пятёрку лидеров вошли внедорожник «Шевроле Нива» и «Рено Логан». Остальные места разделили «Дэу Нексия», «Хёндай Солярис», «Опель Астра», «Мицубиши Лансер» и «Фольксваген Пассат».

Отмечается, что за 11 месяцев россияне стали реже покупать подержанные иномарки.

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