В «Кузбассэнергосбыте» рассказали, как с 1 июля 2017 года изменятся тарифы на электричество.

Селяне и граждане, имеющие зарегистрированные электроплиты или отопительные установки, в первом полугодии 2017 года за свет заплатят по старому тарифу — 2,13 руб./кВтч. А вот с 1 июля стоимость составит 2,21 руб./кВтч.

Во втором полугодии 2017 года до 3,15 руб./кВтч вырастет цена электроэнергии для прочих категорий населения. Садоводческие общества же с июля начнут платить меньше — 2,21 руб./кВтч, вместе 3,04 руб./кВтч.

Помимо этого, поменяются тарифы, дифференцированные по зонам суток.