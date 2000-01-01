На участие в проекте «Народный герой Кузбасса 2016» поступило более тысячи заявок. Экспертный совет выбрал путём голосования 30 претендентов на победу, из них шестеро — новокузнечане. До 9 января будет проходить народное голосование.

Идея премии заключается в том, что земляки лично выбирают, кого именно удостоить звания «Народный Герой». Номинаций три: «Личность», «Инициатива» и «Профессионализм».

Сейчас на специально созданной Интернет-площадке проходит народное голосование. Оно продлится до 9 января. Лауреаты премии получат знак «Народный герой Кузбасса 2016» и денежную премию 100 тысяч рублей.

В номинации «Профессионализм» лидирует новокузнечанин Олег Дударенко. На момент написания статьи он набрал почти 2200 голосов. Дударенко - детский хирург. Вот уже более 30-ти лет он даёт своим маленьким пациентам и их родителям надежду на спасение. С 1994 года он является руководителем отделения детской хирургии детской клинической больницы № 4. Олега Дудареко ценят и любят как коллеги, так и пациенты за отзывчивость, высокий профессионализм и золотые руки. «Главное его качество характера — это доброта», — рассказали те, кто выдвигал его на участие в премии.

В номинации «Личность» Новокузнецк представляет Тамара Черемнова. Диагноз ДЦП, поставленный Черемновой врачами ещё в раннем детстве, не помешал ей писать сказки, рассказы и повести, стать членом Союза писателей, членом Международной гильдии писателей и лауреатом Международного литературного фестиваля «Русский стиль» в Германии.

Другими номинантами из Новокузнецка стали: Николай Мартынов, директор Муниципальной детско-юношеской спортивной школы со специализированным отделением по лёгкой атлетике; Павел Мусатов, инструктор по горным лыжам, обучающий детей с диагнозом ДЦП по программе «Лыжи мечты»; Владимир Северный, ветеран спорта, заслуженный путешественник России, турист с 1953 года; Альберт Фёдоров, основатель и первый директор Новокузнецкого планетария, Почётный гражданин Кемеровской области и города Новокузнецка.

Напомним, проект «Народный герой Кузбасса 2016» призван поддержать инициативы и добрые дела жителей Кемеровской области и вовлечь максимальное число кузбассовцев в процесс выбора своих героев — людей, которые внесли весомый вклад в развитие региона и чьи поступки должны служить примером для подражания.