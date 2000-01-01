С 30 декабря по 2 января в Кузбассе будет по-настоящему снежная и сказочная погода. об этом рассказали специалисты Кемеровского гидрометеоцентра.

30 декабря, в пятницу, дневная температура составит -5,-10°С, ночью — -13°С. Местами небольшой снег.

31 декабря, в субботу, днём ожидается -5,-10°С. Местами снег и метели.

Главную новогоднюю ночь кузбассовцы встретят с температурой -12,-17°С. В Кемерове ночью будет -13,-15°С. По области пройдёт снег, метели.

Погода порадует кузбассовцев в понедельник, 1 января. Днём температура составит -5,-10°С, ночью — -10,-15°С. Ожидаются осадки — от небольших до умеренных.

Во вторник, 2 января, днём воздух остынет до -3,-8°С. Снова ожидается снег.

В последующие дни погода существенно не изменится.