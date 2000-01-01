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Серьёзное ведомство спасёт кузбассовцев от коллекторов

Сегодня 11:41
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С января 2017 года коллекторами вплотную займётся служба судебных приставов. Накануне главный судебный пристав Кузбасса Дмитрий Ткаченко рассказал о том, как в регионе будет исполняться указ, ограничивающий коллекторскую деятельность. Об этом сообщает «Вести-Кузбасс».

По словам Ткаченко, будет создан государственный реестр организаций, которые имеют право заниматься взысканием просроченной задолженности. Постановкой на учёт, ведением реестра и контролем исполнения закона займутся судебные приставы.

По новому закону, встречаться с заёмщиками, звонить им и писать коллекторы смогут по будням только до 22 часов и после 8 утра. В выходные и праздники — с 20 часов до 9. Есть и другие ограничения.

Дмитрий Ткаченко приглашает всех, у кого возникнут проблемы с коллекторами, обращаться к судебным приставам: «С 1-го января, у кого возникли правовые отношения или возникают проблемы по взысканию просроченной задолженности, а также вы думаете или считаете, что нарушены ваши законные права и интересы, как граждан, просьба обращаться в управление федеральной службы приставов по Кемеровской области по телефону доверия, а также по телефону дежурной части ФССП России по Кемеровской области».

Номера телефонов для обращений: 36−59−98, 36−95−98.

Напомним, в 2016 году был принят закон, регулирующий и ограничивающий деятельность коллекторов. Теперь штраф за нарушение порядка общения взыскателя с должником будет увеличен в 10 раз — до 2 миллионов рублей. А ещё законодатели решили, что следует увеличить пошлину за организацию коллекторской деятельности в 10 раз — с 10 до 100 тысяч рублей. Это сделает невозможным появление фактически настоящих банд «черных» коллекторов.

Благодаря новому закону ограничено количество звонков и встреч коллекторов с должниками: звонков должно быть не более двух в неделю, а личных встреч — только одна за семь дней. Закон запрещает коллекторам применять физическую силу и угрожать ее применением, причинять вред здоровью и имуществу, оказывать психологическое давление и вводить в заблуждение.

Автор: Михайлова Ольга
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: last24.info
коллекторы

Комментарии (7)

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1
4 1
А с роботами автообзвона они как будут бороться?
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сэрш
7 0
я немного не до понял... по будням они СМОГУТ с 8 до 22 часов встречаться и звонить... а в выходные и праздники С 20.00 ДО 9.00??? тоесть в выходные и праздники только ночью СМОГУТ?
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Житель
16 1
От коллекторов спасет только собственная голова - не берите кредиты, которые не можете отдать. Но вот точно не приставы, они и с собственными обязанностями не в состоянии справиться, а уж кому то помочь - из области фантастики.
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Шу
1 0
встречалась я в жизни с коллекторами, наглые, беспардонные и бесцеремонные люди. Еще безграмотные обычно. Делайте выводы.
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Миша
1 1
От коллекторов спасет только собственная голова - не берите кредиты, которые не можете отдать. Но вот точно не приставы, они и с собственными обязанностями не в состоянии справиться, а уж кому то помочь - из области фантастики.
"не берите кредиты" - глупость. Если человеку не хватает денег заплатить за "гос.услуги", услуги ЖКХ и другие долги перед государством и бизнесом, то по любому - придут коллекторы = приставы, и превратят Вас в бомжа. Разница между ними лишь в том, что коллекторы действовали по понятиям, а приставы по закону. Ведь всё, что в 90-е было беспределом, теперь стало по закону. Беспредельщики "поднялись" в 90-е, стали депутатами и узаконили свою деятельность.
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Житель
1 0
"не берите кредиты" - глупость. Если человеку не хватает денег заплатить за "гос.услуги", услуги ЖКХ и другие долги перед государством и бизнесом, то по любому - придут коллекторы = приставы, и превратят Вас в бомжа. Разница между ними лишь в том, что коллекторы действовали по понятиям, а приставы по закону. Ведь всё, что в 90-е было беспределом, теперь стало по закону. Беспредельщики "поднялись" в 90-е, стали депутатами и узаконили свою деятельность.
Не смешите. На квартплату и еду всегда можно заработать, без излишеств жить, практически существовать, но можно. А вот брать кредит, не зная чем отдавать, да еще на предметы не первой необходимости - глупость полная. А то наберут шуб, кучу техники бытовой, смартфонов и т.п., а потом кричат, что приставы жить не дают.
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