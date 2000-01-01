С января 2017 года коллекторами вплотную займётся служба судебных приставов. Накануне главный судебный пристав Кузбасса Дмитрий Ткаченко рассказал о том, как в регионе будет исполняться указ, ограничивающий коллекторскую деятельность. Об этом сообщает «Вести-Кузбасс».

По словам Ткаченко, будет создан государственный реестр организаций, которые имеют право заниматься взысканием просроченной задолженности. Постановкой на учёт, ведением реестра и контролем исполнения закона займутся судебные приставы.

По новому закону, встречаться с заёмщиками, звонить им и писать коллекторы смогут по будням только до 22 часов и после 8 утра. В выходные и праздники — с 20 часов до 9. Есть и другие ограничения.

Дмитрий Ткаченко приглашает всех, у кого возникнут проблемы с коллекторами, обращаться к судебным приставам: «С 1-го января, у кого возникли правовые отношения или возникают проблемы по взысканию просроченной задолженности, а также вы думаете или считаете, что нарушены ваши законные права и интересы, как граждан, просьба обращаться в управление федеральной службы приставов по Кемеровской области по телефону доверия, а также по телефону дежурной части ФССП России по Кемеровской области».

Номера телефонов для обращений: 36−59−98, 36−95−98.

Напомним, в 2016 году был принят закон, регулирующий и ограничивающий деятельность коллекторов. Теперь штраф за нарушение порядка общения взыскателя с должником будет увеличен в 10 раз — до 2 миллионов рублей. А ещё законодатели решили, что следует увеличить пошлину за организацию коллекторской деятельности в 10 раз — с 10 до 100 тысяч рублей. Это сделает невозможным появление фактически настоящих банд «черных» коллекторов.

Благодаря новому закону ограничено количество звонков и встреч коллекторов с должниками: звонков должно быть не более двух в неделю, а личных встреч — только одна за семь дней. Закон запрещает коллекторам применять физическую силу и угрожать ее применением, причинять вред здоровью и имуществу, оказывать психологическое давление и вводить в заблуждение.