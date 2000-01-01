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#НОВЫЙГОД #ВОПРОСДНЯ
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Возможно ли начать новую жизнь с нового года? — вопрос дня

Сегодня 12:12
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ВашГород.ру продолжает публиковать вопросы в рубрике «Вопрос дня». В редакцию написала читательница Злата и задала свой вопрос.

«Хочу с нового года начать вести здоровый образ жизни, но это уже не в первый раз. Предыдущие разы не увенчались успехом. Уже даже боюсь пытаться. Кто начинал новую жизнь с нового года и получалось? Нужны вдохновляющие реальные примеры. Заранее спасибо».

Для того, чтобы ваш вопрос был опубликован в рубрике, вам необходимо прислать его на нашу почту: press@ka2i.ru с пометкой «вопрос дня».

Источник: ВашГород.ру
Источник фото: ВашГород.ру
новая жизнь вопрос дня

Комментарии (13)

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1
4 0
Чтоб что то изменить, не обязательно ждать и приурочивать к новому году, какой то дате)
Вот про себя, я захотел бросить курить, несколько раз пытался. Но все таки бросил.
ответить
Настя
3 2
Я сколько не пыталась, тоже ничего у меня не получалось, даже похудеть. Наоборот, толстеешь после праздников. Теперь к лету приурачиваю.
ответить
Ильинец 1162
2 0
Ни чего не выйдет!
Люди не меняются.
Вспомни себя в школе.. (со следующего года буду хорошо учится) и че, на долго тебя хватало?
Вот то-то и оно...
ответить
1
3 0
Я сколько не пыталась, тоже ничего у меня не получалось, даже похудеть. Наоборот, толстеешь после праздников. Теперь к лету приурачиваю.
Ну так вот, курить бросил и поправился за год на 15 кг. Теперь мечтаю, как то тоже чудесно похудеть )))
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Кэт
0 4
Чтоб что то изменить, не обязательно ждать и приурочивать к новому году, какой то дате)
Вот про себя, я захотел бросить курить, несколько раз пытался. Но все таки бросил.
Ну с бухты барахты тоже не бросишь, надо повод какой-то вот люди придумывают себе)
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Евгения
1 0
Я в прошлый НГ решила изменить жизнь и стать наконец счастливой. Как раз после развода было. И знаете, получилось! Просто начала работать в этом направлении и работаю жо сих пор.
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Хапаразигастус
4 0
Задумал как-то бросить курить и вести более активный и интересный образ жизни. Это было 5 лет назад. С тех пор ни единой сигареты, куплено два велосипеда и облажено пол Горного Алтая :)
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///
5 0
А при чём здесь новый год? Зачем ждать именно его?
Я за 2 месяца до конца 2012г. бросила курить.
Вот уж 5-ый год пошёл, как не курю, чему несказанно рада.
Для меня главной мотивацией было то, что сигареты стали быстро дорожать. Стало жалко потраченных денег, хоть и не бедствовала совсем уж в то время.
А сейчас (за эти 4 с небольшим года) сигареты подорожали примерно в 2 раза.
Это же грабёж! Ребята, бросайте курить! Не давайте дельцам наживаться на своей слабости!
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Татьяна
1 0
Если у вас есть сила воли, то вы начнете что-то менять не зависимо от того, с какого дня недели, месяца или года. И, как правило, первые положительные результаты помогают не бросать и даже еще усиленнее работать в нужном направлении. Я за 1,5 года сбросила 15 кг, в спортзал начала ходить по-моему осенью, в какой-то день среди недели, точно не в понедельник )) Просто посмотрела однажды в зеркало и решила, что нужно срочно что-то менять - не для кого-то, а только для СЕБЯ. Удачи Вам!
ответить
1
0 0
Если у вас есть сила воли, то вы начнете что-то менять не зависимо от того, с какого дня недели, месяца или года. И, как правило, первые положительные результаты помогают не бросать и даже еще усиленнее работать в нужном направлении. Я за 1,5 года сбросила 15 кг, в спортзал начала ходить по-моему осенью, в какой-то день среди недели, точно не в понедельник )) Просто посмотрела однажды в зеркало и решила, что нужно срочно что-то менять - не для кого-то, а только для СЕБЯ. Удачи Вам!
Мне лень в спортзал ходить. Чего нибудь дома бы поупражняться. Начинаю, и забрасываю, и опять вес набираю. (
ответить
Свой
3 0
Сила воли ни при чём,особо если бросаешь курить,она не нужна и это заблуждение,на силе воле загонишь только себя и будет мучительно.Нужно непрерывно стремиться к чему-то,не лениться,думать и задавать себе вопросы,иногда годы уходят чтобы придти к чему-то.Всё происходит в мозгах и любую зависимость можно победить именно там,не нужно ждать чьей-то помощи.
Сила воли понятие абстрактное,человек может в любой момент проявить её,собраться и вскоре так же легко сдаться.И как говорится - и сила есть и воля есть,а вот самой силы воли совсем нет.
Я бросил курить,после 20 лет попыток,только тогда,когда назначил день икс,за месяца три и всё это время курил и какие-то мысли иногда грызли,в том числе,-что я люблю курить и не брошу,ничто не помогло,ни Аллен Карр,ни т.д.,но сознательно и подсознательно организм готовился к чему-то,уже как по программе,и о чудо,в моей жизни исчезли сигареты,хоть я не верил.А сейчас не верю,что когда-то курил и мне это нравилось.
Так что метод отличный и без "ломки",так как организм заранее готов и как-то психологически перестраивается.Раз и выключатель сработал.Так что пробуйте.Самое главное,задать точку подальше,что б было время на "перестройку" внутри.Ну,в этом случае Новый год не канает,на март,апрель в самый раз.Дальше можно,ближе нельзя.
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Дон Хенаро 35443
0 0
Автор, как поет группа Ленинград - "Весь этот ЗОЖ ваще пи....ж")))
Не парься) В нашем городе долго не проживешь) А алкоголь в умеренных дозах еще и полезен))))
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Яя
0 0
Нужен не повод начать новую жизнь, а мотивация. Если позитивная мотивация работает слабо, то уж негативная- на все 100!!! Например: что случится хорошего, если я изменю себя и что плохо?!
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