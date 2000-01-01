ВашГород.ру продолжает публиковать вопросы в рубрике «Вопрос дня». В редакцию написала читательница Злата и задала свой вопрос.

«Хочу с нового года начать вести здоровый образ жизни, но это уже не в первый раз. Предыдущие разы не увенчались успехом. Уже даже боюсь пытаться. Кто начинал новую жизнь с нового года и получалось? Нужны вдохновляющие реальные примеры. Заранее спасибо».

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