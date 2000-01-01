Сила воли ни при чём,особо если бросаешь курить,она не нужна и это заблуждение,на силе воле загонишь только себя и будет мучительно.Нужно непрерывно стремиться к чему-то,не лениться,думать и задавать себе вопросы,иногда годы уходят чтобы придти к чему-то.Всё происходит в мозгах и любую зависимость можно победить именно там,не нужно ждать чьей-то помощи.
Сила воли понятие абстрактное,человек может в любой момент проявить её,собраться и вскоре так же легко сдаться.И как говорится - и сила есть и воля есть,а вот самой силы воли совсем нет.
Я бросил курить,после 20 лет попыток,только тогда,когда назначил день икс,за месяца три и всё это время курил и какие-то мысли иногда грызли,в том числе,-что я люблю курить и не брошу,ничто не помогло,ни Аллен Карр,ни т.д.,но сознательно и подсознательно организм готовился к чему-то,уже как по программе,и о чудо,в моей жизни исчезли сигареты,хоть я не верил.А сейчас не верю,что когда-то курил и мне это нравилось.
Так что метод отличный и без "ломки",так как организм заранее готов и как-то психологически перестраивается.Раз и выключатель сработал.Так что пробуйте.Самое главное,задать точку подальше,что б было время на "перестройку" внутри.Ну,в этом случае Новый год не канает,на март,апрель в самый раз.Дальше можно,ближе нельзя.