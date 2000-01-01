В общеобразовательной школе № 89 Новокузнецка директор оскорблял учителей и привлекал детей к труду без согласия родителей. Кроме этого, источник сообщил журналистам ВашГород.ру о факте неправомерных начислений премий и других нарушениях.

«Появился он (директор прим. ред.) не так давно. Пришел в прошлом году. Общается очень по-хамски с учителями. На счет учеников не знаю. Разговаривает грубо. Из разговора с учителями знаю, что он обзывает учителей, матерится. Говорят, что до нашей школы работал на стройке», — сообщил журналистам ВашГород.ру источник.

Эти данные подтверждают материалы проверки Прокуратуры Заводского района. В настоящее время сотрудники Прокуратуры потребовали от председателя комитета образования и науки Новокузнецка устранить выявленные нарушения.