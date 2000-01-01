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Скандал в школе Новокузнецка: директор заставлял детей работать и оскорблял учителей

Сегодня 12:14
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В общеобразовательной школе № 89 Новокузнецка директор оскорблял учителей и привлекал детей к труду без согласия родителей. Кроме этого, источник сообщил журналистам ВашГород.ру о факте неправомерных начислений премий и других нарушениях.

«Появился он (директор прим. ред.) не так давно. Пришел в прошлом году. Общается очень по-хамски с учителями. На счет учеников не знаю. Разговаривает грубо. Из разговора с учителями знаю, что он обзывает учителей, матерится. Говорят, что до нашей школы работал на стройке», — сообщил журналистам ВашГород.ру источник.

Эти данные подтверждают материалы проверки Прокуратуры Заводского района. В настоящее время сотрудники Прокуратуры потребовали от председателя комитета образования и науки Новокузнецка устранить выявленные нарушения.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: 2do2go.ru
оскорбление нарушение закона комитет образования и науки скандал в школе

Комментарии (12)

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а?
29 0
Если он действительно признан виновным, то не следует ли спросить с того, кто поставил на должность нервного директора?
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Григорий
10 0
Когда уже прокуратура до 18 школы доберется??? Вот где одни сплошные нарушения!!! все табели директор заполняет не взирая на законы, а бухгалтерия пропускает!!! Там только копни...
Но все шито и крыто!!! Вот вам и комитет образования
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Дезинформацию - долой!
0 8
У Вержицкого давно другая должность.
А у комитета образования - другой председатель.
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Анонимный пользователь
8 1
Надо наказать и снять это директора с его должности - матюгающимся не место в школе
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Анна
6 0
Когда уже прокуратура до 18 школы доберется??? Вот где одни сплошные нарушения!!! все табели директор заполняет не взирая на законы, а бухгалтерия пропускает!!! Там только копни...
Но все шито и крыто!!! Вот вам и комитет образования
Когда напишете заявление, тогда прокуратура и отреагирует
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Умный
8 11
заставили детей работать, какой ужас....да их блин надо палками лупить, чтобы пахали! А то уткнутся в свои гаджеты и все.
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родитель
9 5
Там директор и с родителями по хамски, даже угрозы допускает. А детей заставлять работать без родительского разрешенич нельзя, у некоторых и со здоровьем вопросы и переодеваться надо.
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Ким
11 0
А что сейчас дети не дежурят и не отрабатыват в школах? В конец четверти всегда мыли классы, парты.
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Гопник
6 4
Детей необходимо заставлять работать. Глупы те родители,которые зарабатывают неплохо сами,а детей своих лелеят и ублажают любые желания.. У многих есть примеры когда 30-40 летние "дети" на шее у родителей висят.
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stek
1 6
Родители нынче шибко сдобные. Да самих родителей и их детей нужно заставлять работать до посинения.....
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Яша
0 2
Это "физрук" походу. Олег Евгеньевич Фомин??? Не?
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Хм...
1 0
А мы еще на картошку ездили и в летних "трудовых" лагерях школу ремонтировали
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