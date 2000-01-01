В новокузнецком Управлении по транспорту и связи сообщили, что в последний день 2016 года на городских и пригородных маршрутах будет организовано 100% выполнение рейсов.

В новогоднюю ночь с 22 часов 31 декабря до 6 утра 1 января по маршрутам № 64Б, № 5 и № 7 пассажиров будут возить автобусы малой вместимости, по одному на каждый маршрут.

Во время каникул, с 1 по 8 января, транспорт будет ходить по расписанию выходного дня.

В Рождественскую ночь с 22 часов 6 января до 3 ночи 7 января пассажиры смогут воспользоваться автобусами малой вместимости, которые поедут по трём маршрутам: Вокзал — Михайло-Архангельская церковь — Спасо-Преображенский собор, улица Космонавтов — Ильинская церковь, Вокзал — Новобайдаевский микрорайон — Собор Рождества Христова.

В период празднования новогодних праздников с 30 декабря 2016 года по 9 января 2017 года, междугородние и пригородные автобусы будут ходить: 30, 31 декабря- по расписанию пятницы; 1 января- по расписанию вторника; 2−7 января- по расписанию среды; 8 января- по расписанию воскресенья; 9 января — по расписанию понедельника и далее — по календарным дням недели.