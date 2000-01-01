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Знаменитые новосибирцы сделали новогодний сюрприз землякам

Известная певица выступит в Кемерове

Сегодня 13:53
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В Кемерове 1 марта 2017 года выступит певица Любовь Успенская. Организаторы обещают горожанам насыщенную музыкальную программу.

«Сюрпризом для всех станет новое звучание песен исполнительницы. В её новой группе 7 профессиональных музыкантов, 7 „живых“ инструментов: духовые и струнные, гитары и клавишные», — говорится в анонсе.

Концерт состоится в Филармонии имени Штоколова. Начало — в 19.00. Цена билетов — от 2 тысяч 800 до 3 тысяч 800 рублей.

Любовь Успенская — российская и американская певица. Исполняет городской романс и русский шансон. Её самые известные песни — «Пропадаю я» и «А я сяду в кабриолет».

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: http://letsinventthefuture.com/
концерт Любовь Успенская

Комментарии (2)

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Чёс по Кузбассу
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Благодаря мудрой и взвешенной политике областного департамента культуры в кузбассию приезжают лучшие музыканты. Вы не увидите здесь ни ДДТ, ни МВ, ни прочих других.

Должен отметить, даже если Любаша доплатит мне эти самые 3 тыс. руб., пока морально не готов слушать про кабриолет.
Как-то ближе мне:

Он - ангел, он - демон, он такой заводной.
Но вместо крыльев фанера гремит за спиной.
Оперетточный пахарь, надушенный член.
Он ждет для страны больших перемен.
Главное - вовремя двинуть бедром,
Будь ты на трибуне хоть помойным ведром.
И не важно, что петь, важней - кому дать,
У него никогда не скрипит кровать.
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Галл.
0 0
Очередной(ая) - *Герой Кузбасса*, блин...
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