В Кемерове 1 марта 2017 года выступит певица Любовь Успенская. Организаторы обещают горожанам насыщенную музыкальную программу.

«Сюрпризом для всех станет новое звучание песен исполнительницы. В её новой группе 7 профессиональных музыкантов, 7 „живых“ инструментов: духовые и струнные, гитары и клавишные», — говорится в анонсе.

Концерт состоится в Филармонии имени Штоколова. Начало — в 19.00. Цена билетов — от 2 тысяч 800 до 3 тысяч 800 рублей.

Любовь Успенская — российская и американская певица. Исполняет городской романс и русский шансон. Её самые известные песни — «Пропадаю я» и «А я сяду в кабриолет».