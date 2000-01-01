Полиция просит горожан помочь в розыске налётчика. Неизвестный три раза пытался обокрасть магазины.

Несколько дней назад новокузнечанин ворвался в торговый павильон Центрального района. Угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, он забрал банку кукурузы. Затем он похитил кассовый аппарат без денег во втором павильоне.

Через некоторое время молодой человек попытался забрать кассу в третьем павильоне. Однако продавец не дала ему это сделать, сообщили в областном ГУ МВД.

Новокузнечан, что-либо знающих о налётчике, просят сообщить об этом в полицию по телефонам 8−38−43−46−22−29, 8−38−43−46−55−24 или 8−961- 707−94−77. Анонимность гарантируется.