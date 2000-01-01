К Новому году сибиряки закупили интим-товаров в 3 раза больше по сравнению с прошлым месяцем. Также в преддверии праздника спрос увеличился на ювелирные изделия и парфюмерию. Такие данные приводят аналитики Яндекс.Кассы.

«Судя по всему, многие жители Сибири готовят к Новому году необычные подарки. Так, в этом месяце число заказов в интернет-магазинах интимных товаров увеличилось втрое по сравнению с ноябрём. Средний чек — 5400 рублей. Повышенный спрос на такие товары наблюдается не только в Сибири — в целом по стране число покупок в этой категории выросло на треть», — сообщили специалисты.

Также отмечается, что сибиряки в декабре меньше стали летать. По сравнению с прошлым годом число покупок авиабилетов снизилось почти на 40%. Вместо этого, сибиряки активно обновляют гардероб и покупают подарки к Новому году. В декабре они потратили в интернет-магазинах одежды и аксессуаров почти на 40% больше, чем в ноябре.