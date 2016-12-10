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#НОВЫЙГОД #ВОПРОСДНЯ
Как изменится жизнь кузбассовцев в 2017 году

Петух, новогодняя собака и ёлки: ваш город вашими глазами

Сегодня 07:15
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Сегодня на ВашГород.ру выходит особенный выпуск рубрики «Ваш город вашими глазами». Редакция решила помочь новокузнечанам в создании праздничной атмосферы, и поэтому все сегодняшние посты — только про Новый год.

А если вы хотите, чтобы ваше фото или видео попало в рубрику, публикуйте его в любой соцсети в хэштегом #вашгород или присылайте на нашу почту (press@ka2i.ru) с пометкой «Ваш город».

Новокузнечане активно создают новогоднюю атмосферу. Кому-то помогают нарядная ёлка и праздничные носки.

Кого-то радует яркая гирлянда.

New Year. #garland #tree #snow #night #winter #photo #newyear #good #insta #instagood #nvkz #novokuznetsk #siberia

Фото опубликовано Парсаж (@alexander_parsaev)

А кому-то необходимо полное преображение…

Не остаются без внимания и домашние любимцы.

***START***

Праздник к нам приходит #santa #dog #chihuahua #mood #winter #happynewyear #happy #nvkz #siberia #novokuznetsk

Фото опубликовано G E N R I K S (@genriks)

Правда, кто-то из них не прочь похулиганить.

Марс #newyear #novokuznetsk #siberia #britishcat #cat

Видео опубликовано Ekaterina (@siberian_fox_)

Ну, а если у вас нет новогоднего настроения, отправьтесь гулять по городу. Обязательно загляните на ёлку и посмотрите на ледовые фигуры.

А ещё посетите нарядно украшенные торговые центры.

С наступающим Новым годом!

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: Инстаграм
Инстаграм ваш город вашими глазами
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