Сегодня на ВашГород.ру выходит особенный выпуск рубрики «Ваш город вашими глазами». Редакция решила помочь новокузнечанам в создании праздничной атмосферы, и поэтому все сегодняшние посты — только про Новый год.
А если вы хотите, чтобы ваше фото или видео попало в рубрику, публикуйте его в любой соцсети в хэштегом #вашгород или присылайте на нашу почту (press@ka2i.ru) с пометкой «Ваш город».
Новокузнечане активно создают новогоднюю атмосферу. Кому-то помогают нарядная ёлка и праздничные носки.
Кого-то радует яркая гирлянда.
New Year. #garland #tree #snow #night #winter #photo #newyear #good #insta #instagood #nvkz #novokuznetsk #siberia
Фото опубликовано Парсаж (@alexander_parsaev)
А кому-то необходимо полное преображение…
Не остаются без внимания и домашние любимцы.
***START***
Праздник к нам приходит #santa #dog #chihuahua #mood #winter #happynewyear #happy #nvkz #siberia #novokuznetsk
Фото опубликовано G E N R I K S (@genriks)
Правда, кто-то из них не прочь похулиганить.
Марс #newyear #novokuznetsk #siberia #britishcat #cat
Видео опубликовано Ekaterina (@siberian_fox_)
Ну, а если у вас нет новогоднего настроения, отправьтесь гулять по городу. Обязательно загляните на ёлку и посмотрите на ледовые фигуры.
В арт-сквере сделали вот такую фигуру Георгия Победоносца. На конкурсе ледяных скульптур работа признана лучшей
Фото опубликовано Новости Новокузнецка (@novokuznetsk.su)
А ещё посетите нарядно украшенные торговые центры.
С наступающим Новым годом!