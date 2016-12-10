Сегодня на ВашГород.ру выходит особенный выпуск рубрики «Ваш город вашими глазами». Редакция решила помочь новокузнечанам в создании праздничной атмосферы, и поэтому все сегодняшние посты — только про Новый год.

А если вы хотите, чтобы ваше фото или видео попало в рубрику, публикуйте его в любой соцсети в хэштегом #вашгород или присылайте на нашу почту (press@ka2i.ru) с пометкой «Ваш город».

Новокузнечане активно создают новогоднюю атмосферу. Кому-то помогают нарядная ёлка и праздничные носки.

Фото опубликовано Дарья Бойко (@dvboyko) Дек 28 2016 в 6:47 PST

Кого-то радует яркая гирлянда.

А кому-то необходимо полное преображение…

Не остаются без внимания и домашние любимцы.

***START***

Праздник к нам приходит #santa #dog #chihuahua #mood #winter #happynewyear #happy #nvkz #siberia #novokuznetsk Фото опубликовано G E N R I K S (@genriks) Дек 28 2016 в 9:52 PST

Правда, кто-то из них не прочь похулиганить.

Марс #newyear #novokuznetsk #siberia #britishcat #cat Видео опубликовано Ekaterina (@siberian_fox_) Дек 26 2016 в 6:23 PST

Видео опубликовано @_kot_ivasik_ Дек 26 2016 в 10:19 PST

Ну, а если у вас нет новогоднего настроения, отправьтесь гулять по городу. Обязательно загляните на ёлку и посмотрите на ледовые фигуры.

В арт-сквере сделали вот такую фигуру Георгия Победоносца. На конкурсе ледяных скульптур работа признана лучшей Фото опубликовано Новости Новокузнецка (@novokuznetsk.su) Дек 27 2016 в 7:17 PST

А ещё посетите нарядно украшенные торговые центры.

Фото опубликовано Nastya Kozhinova (@_nastya_k_k) Дек 10 2016 в 4:56 PST

Фото опубликовано Романова Ирина Армель (@armelle_nvkz) Дек 28 2016 в 4:05 PST

С наступающим Новым годом!