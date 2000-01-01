Наступает Новый год — самый долгожданный праздник. Впереди долгие каникулы, и мы полны самых радужных планов. «Отдохнём, выспимся, нагуляемся — хватит времени на всё», — думаем мы. К сожалению, не всегда всё проходит гладко. Зачастую за время долгих выходных мы успеваем устать от родных и можем даже поссориться с ними.

ВашГород.ру сделал подборку советов, благодаря которым можно сделать невозможное: провести дома новогодние каникулы и не устать от семьи.

Отдохнуть по-человечески

В будни наши дни расписаны по минутам, и редко удается успеть что-то помимо текучки. Так что мы оставляем все важные, но не очень срочные дела на праздники: генеральную уборку, серьёзные покупки, встречи с друзьями. В результате такого насыщенного отдыха к концу каникул ужасно устаем. Здесь главное — не сорваться на близких. А вообще, лучше распределять дела более равномерно.

Домашняя рутина

Для женщин десятидневные новогодние каникулы — это не такой уж и отдых. В выходные работы по дому становится только больше. Накормить, напоить, спать уложить, поговорить, убрать квартиру к приходу гостей, убрать квартиру после их ухода… Привлечение членов семьи к домашним делам — ваше спасение в этой ситуации.

Так и манит…

Еще один наш враг на новогодних каникулах — телевизор или компьютер. Бормотание телевизора сводит с ума. Компьютер притягивает к себе, когда ты просто проходишь мимо, а потом уже не можешь оторваться. Таким образом, мы получаем массу бесполезной информации и ещё больше устаем. Не говоря уже о войнах за телевизионный пульт и место за компьютерным столом, которые ведутся в некоторых семьях.

В будние дни нам хочется проводить больше времени со своими родными. А на праздниках мы от них устаем. Это вовсе не означает, что мы не любим друг друга. Просто не привыкли так много времени проводить вместе. Если в семье мы отдыхаем от работы, то на работе отдыхаем от семьи. Во время каникул мы утопаем в заботе о близких, и это утомляет. В такой ситуации можно поехать к бабушке, чтобы сменить обстановку, почувствовать себя отчасти ребёнком и отдохнуть от домашних дел. Помните, праздники не бесконечны, постарайтесь их провести так, чтобы не жалеть потом о потерянном времени.