Повышение пенсионного возраста, ограничение вседозволенности коллекторов, увеличение тарифов и другие изменения, которые ожидают россиян в 2017 году.

Увеличение пенсионного возраста

С 1 января для государственных служащих будет повышен пенсионный возраст. Его увеличение будет происходить постепенно — ежегодно по полгода. Пока в итоге не вырастет до 65 лет у мужчин и до 63 лет у женщин.

Управа на коллекторов

С января 2017 года коллекторами вплотную займётся служба судебных приставов. Накануне главный судебный пристав Кузбасса Дмитрий Ткаченко рассказал о том, как в регионе будет исполняться указ, ограничивающий коллекторскую деятельность.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, по новому закону, встречаться с заёмщиками, звонить им и писать коллекторы смогут по будням только до 22 часов и после 8 утра. В выходные и праздники — с 20 часов до 9. Есть и другие ограничения.

Объявить себя банкротом станет дешевле

С первого января чтобы объявить себя банкротом не нужно будет тратить значительную сумму денег. Размер госпошлины, которую надо заплатить при обращении с заявлением о банкротстве, теперь будет составлять не шесть тысяч рублей, а всего 300 рублей. Но это касается только физических лиц. Для юридических лиц размер пошлины останется прежним.

Упростят оформление собственности

С первого января оформить документы на недвижимость станет удобнее и быстрее. Создание Единого государственного реестра недвижимости позволит одновременно подать заявления на кадастровый учет и регистрацию прав. Кроме того, можно будет подавать эти документы в любом офисе приема-выдачи, и неважно, где ваш объект расположен.

Полис ОСАГО переходит в интернет

С первого января полис ОСАГО начнут оформлять в электронном виде.

Бизнес получит дешевые кредиты из Китая

С января заработает соглашение об отмене двойного налогообложения между Россией и Китаем. Теперь кредиты для российских компаний станут более выгодными, в то время как для нашего бизнеса выводить капиталы в Азию через Китай станет сложнее.

Кузбассовцев с 1 января заставят платить за мусор по-новому

С начала 2017 года утилизация мусора станет не жилищной, как сейчас, а коммунальной услугой, будет выделена в квитанциях отдельной строкой и иначе оплачиваться.

В платёжках появится новая строка «вывоз бытовых отходов». Причем платить нужно будет не с квадратного метра, как сейчас, а по нормативу накопления твердых коммунальных отходов на каждого человека. Кроме того, оплачивать услугу будут обязаны и жители индивидуальных жилых домов.

Новые тарифы на электричество в Кузбассе

В «Кузбассэнергосбыте» рассказали, как с 1 июля 2017 года изменятся тарифы на электричество.

Селяне и граждане, имеющие зарегистрированные электроплиты или отопительные установки, в первом полугодии 2017 года за свет заплатят по старому тарифу — 2,13 руб./кВтч. А вот с 1 июля стоимость составит 2,21 руб./кВтч.

Во втором полугодии 2017 года до 3,15 руб./кВтч вырастет цена электроэнергии для прочих категорий населения. Садоводческие общества же с июля начнут платить меньше — 2,21 руб./кВтч, вместе 3,04 руб./кВтч.

Помимо этого, поменяются тарифы, дифференцированные по зонам суток.