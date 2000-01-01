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На адвоката, насмерть сбившего кемеровчанку, завели уголовное дело

Сегодня 16:37
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Кемеровский адвокат Вадим Негодяев стал фигурантом уголовного дела. Мужчину подозревают по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Все обстоятельства аварии станут известны после ряда экспертиз, рассказали в кузбасском Следкоме.

Смертельная авария, в которой поучаствовал Негодяев, произошла 22 сентября. Адвокат на автомобиле «БМВ» не справился с управлением и вылетел на автобусную остановку.

34-летняя кемеровчанка Светлана С. получила сильные травмы и скончалась, как уже сообщал ВашГород.ру. Близкие женщины позже объявили сбор средств в помощь родственникам Светланы.

Очевидцы сообщали, что ДТП произошло в том числе из-за плохого состояния дороги. Как уже рассказывал ВашГород.ру, позже это подтвердили в ГИБДД.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: http://kubnews.ru/
дтп следком авария с адвокатским БМВ

Комментарии (5)

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читатель
0 0
не сентября,а декабря.исправьте
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Ваня
4 0
Др него по этой самой плохой дороге проехало много, не одна сотня машин, но только для него одного эта дорога стала особенно плохая и только потому, что он сам адвокат и прекрасно знает лазейки юриспруденции, на какие кнопки надо нажать и с кем договориться.
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Ольга
0 0
Вот не пойму, в чем различие между "адвокатом" и "не адвокатом"? У нас, вроде, перед законом все равны? А то как написал предыдущий комментатор, и дорога плохая и т.д. Отмажется, по-любому!
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новокузнечанка
0 0
фамилия какая-то не адвокатская....................................
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