В случае дальнейшего ухудшения отношений России с Западом наша страна может отказаться в ситуации, когда ей отключат доступ к мировому интернету. Об этом сообщает «РИА Новости».

Возможность развития такого сценария подразумевает законопроект о регулировании российского сегмента интернета, разработанный Минкомсвязи и направленный, по словам Клименко, на защиту критически важной для страны инфраструктуры.

«Важно, чтобы в России продолжала работать электронная почта, телеграф, телефон, социальные сети», — добавил Клименко.

Кроме того, он рассказал, что иностранные компании не выполняют требования нашего закона о хранении персональных данных наших пользователей на территории России и российских правоохранительных органов.