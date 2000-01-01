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Советник Путина предупредил о возможном отключении России от всемирного интернета

Сегодня 16:48
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В случае дальнейшего ухудшения отношений России с Западом наша страна может отказаться в ситуации, когда ей отключат доступ к мировому интернету. Об этом сообщает «РИА Новости».

Возможность развития такого сценария подразумевает законопроект о регулировании российского сегмента интернета, разработанный Минкомсвязи и направленный, по словам Клименко, на защиту критически важной для страны инфраструктуры.

«Важно, чтобы в России продолжала работать электронная почта, телеграф, телефон, социальные сети», — добавил Клименко.

Кроме того, он рассказал, что иностранные компании не выполняют требования нашего закона о хранении персональных данных наших пользователей на территории России и российских правоохранительных органов.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: chelnyltd.ru
интернет Всемирная паутина Рунет

Комментарии (9)

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алекс
5 1
Зашибись, скачущих комментаторов станет на много меньше.
ответить
алекс
3 1
......и ВГ распустят за не надобностью-:))))
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??
4 0
Так тогда айфонисты с ума посходят. Димон так вообще об стену убьется.
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Сталин
1 1
вырвано их контекста.

Окончание- отключение не отразится на рядовых пользователей интернета.
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алекс
0 0
Так тогда айфонисты с ума посходят. Димон так вообще об стену убьется.
Нее.....не убьётся, он её проломит...с таким то темпераментом-:)
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ВГ, как всегда, безупречен
0 0
Михаил Ш дает ссылку на РИА, те, в свою очередь, на RT, А вот там уже, кому интересно, все интервью. Самая мякотка:

"Вначале анонимность была благом, когда интернет и его контент только появились. Когда же она стала возможной для широких масс, то появилась почва для злоупотреблений."

Ну и последнее предложение тоже доставляет:

"Тем же людям, которые не хотят заниматься предпринимательством, рекомендую идти работать в государственный или бюджетный сектор, чтобы быть ближе к государству."

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)
1 0
Эту тему трут уже третий год. Сам программист-экономист Клименко интересная личность: в 1993 году стал работать программистом в филиале иркутского Старательского коммерческого банка (по собственному признанию — благодаря связям матери в банковской сфере), где достиг должности заместителя директора филиала. В то время также торговал акциями МММ и открыл несколько пунктов для вторичной торговли. В 1996 году перешёл в банк «Российский кредит», где занимал аналогичный пост вплоть до 2000 года. По собственным словам, является мещанином, и если для того, чтобы в холодильнике была чёрная икра, нужно кричать „Путин велик!“, то я буду кричать. Как отмечало издание «Meduza», ещё не став чиновником, Клименко в своих интервью уже начал отождествлять себя с властью. Попутно он выказывал лояльность Путину и Вячеславу Володину и поддержку дальнейшему ограничению интернета в РФ. После предложения со стороны Путина и назначения, Клименко успел сделать ряд провокационных заявлений о возможной изоляции рунета от остального интернета.
Одним словом бархатистость его языка пришлась по нраву определенным пятым точкам.
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да-да
0 0
Так тогда айфонисты с ума посходят. Димон так вообще об стену убьется.
Найдет другую игрушку.
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