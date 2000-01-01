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«Голодные игры истины» — иностранцы сняли пугающее видео о реалити-шоу в сибирской тайге

Сегодня 09:33
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Итальянский канал DrossRotzank на Ютьуб выложил пугающий промо-ролик о сибирском реалити-шоу. Иностранцы представили «Голодные игры» в тайге как русский проект, где можно нарушать законы и убивать.

Видео на итальянском языке включает классические стереотипы и просто пугающие кадры: бредущих людей по заснеженной тайге, наркотики, кровь на снегу, российских военных с оружием.

В комментариях на страничке проекта «Game2:Winter» иностранцы уверяли: ролик не запугивает, а только прибавляет интереса.

«Это видео было поводом, чтобы заставить меня найти сайт „Игр“. Оно просто говорит, что человек в действительности способен напиться, употреблять наркотики, насиловать и убивать», — призналась Адриана Бандера из Аргентины.

Девушка добавила, что в рекламе сибирский проект называют «Голодные игры истины».

Напомним, проект «Game2:Winter» придумал новосибирский бизнесмен Евгений Пятковский. Стартует реалити-шоу следующим летом, участвовать хотят жители всей страны и иностранцы. А в начале декабря заработал сайт проекта и началось голосование за участников.

Автор: Татьяна Жукова
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: youtube.com
видео проект тайга Голодные игры выживание

Комментарии (2)

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Иван
0 0
Еще не было игр , а иностранцы уже пугают народ . Скоро виртуальную игру сделают . Зато иностранцы уже возможно , не рискнут приехать в сибирскую тайгу . Делать им тут нечего .
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бредущих людей по заснеженной тайге, наркотики, кровь на снегу, российских военных с оружием.
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Ну да, их же будут забрасывать в оцепленный военными район тайги с ящиком боярышника и рюкзаком наркоты каждому. )))
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