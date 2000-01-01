Итальянский канал DrossRotzank на Ютьуб выложил пугающий промо-ролик о сибирском реалити-шоу. Иностранцы представили «Голодные игры» в тайге как русский проект, где можно нарушать законы и убивать.

Видео на итальянском языке включает классические стереотипы и просто пугающие кадры: бредущих людей по заснеженной тайге, наркотики, кровь на снегу, российских военных с оружием.

В комментариях на страничке проекта «Game2:Winter» иностранцы уверяли: ролик не запугивает, а только прибавляет интереса.

«Это видео было поводом, чтобы заставить меня найти сайт „Игр“. Оно просто говорит, что человек в действительности способен напиться, употреблять наркотики, насиловать и убивать», — призналась Адриана Бандера из Аргентины.

Девушка добавила, что в рекламе сибирский проект называют «Голодные игры истины».

Напомним, проект «Game2:Winter» придумал новосибирский бизнесмен Евгений Пятковский. Стартует реалити-шоу следующим летом, участвовать хотят жители всей страны и иностранцы. А в начале декабря заработал сайт проекта и началось голосование за участников.