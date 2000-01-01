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Как изменится жизнь кузбассовцев в 2017 году

Пенсионный возраст для россиян намерены повысить

Сегодня 10:09
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Руководитель центра стратегических разработок Алексей Кудрин планирует предложить правительству России постепенное повышение возраста выхода граждан на пенсию. Об этом он заявил в телеинтервью каналу «Россия 24».

«Это, безусловно, не делается в одночасье, это растягивается, допустим, на 8−15 лет в зависимости от темпа перехода. Так делают все страны, поэтому никто не должен беспокоиться, что всем сразу надо будет переходить на какой-то другой возраст. По полгода или году в год будет меняться этот возраст», — сообщил Кудрин.

В настоящее время возраст выхода на пенсию установлен на уровне 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Средняя пенсия в стране составляет 35% от заработной платы. Экономисты планируют поднять возраст до 63 лет.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: saroblnews.ru
ПФР пенсионный возраст повышение пенсионного возраста

Комментарии (9)

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...
22 0
Да,этот, руководитель центра стратегических разработок Алексей Кудрин,как всегда-ХРЕНЬ всякую порет..мелкомасштабно мыслит..и, как таких в стратегических разработках держат...не пойму..УЧИСЬ-ОЛЕНЬ-85лет для женщин и 90 лет для мужчин..-пенсионный возраст,что составит экономию бюджета 10000000000000000000000000000000000000руб...ну,блин,пока не подскажешь-РУКОВОДИТЕЛИ ХРЕНОВЫ..))))
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ветеран труда
18 0
Кудрин пока в министрах финансов сидел, так наворовал, а сегодня от безделья бесится!
Его бы, уДода в забой или в горновые или электролизники!...
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z
5 3
Это его тлиев попросил, чтобы еще на один срок залежаться.
ответить
доктор Конь
7 1
Меньше бомбите Сирию - вот и денег на пенсию людям сэкономите
ответить
доктор Олень
5 0
Меньше бомбите Сирию - вот и денег на пенсию людям сэкономите
Да,мы и так ХРЕНАЧИМ самыми дешёвыми зарядами(фугас обр.1972г),куда ещё ДЕШЕВЛЕ..))
ответить
Серега
7 3
А где народ будет работать, если на работу уже не хотят брать после 40. Думаю, что большинство просто не доживет. Хотя видимо это и делается ради этого.
ответить
Жека
4 0
Да,этот, руководитель центра стратегических разработок Алексей Кудрин,как всегда-ХРЕНЬ всякую порет..мелкомасштабно мыслит..и, как таких в стратегических разработках держат...не пойму..УЧИСЬ-ОЛЕНЬ-85лет для женщин и 90 лет для мужчин..-пенсионный возраст,что составит экономию бюджета 10000000000000000000000000000000000000руб...ну,блин,пока не подскажешь-РУКОВОДИТЕЛИ ХРЕНОВЫ..))))
Тем временем вциом передает, что рейтинг Путина достиг годовых максимумов)))
ответить
а?
0 0
Тем временем вциом передает, что рейтинг Путина достиг годовых максимумов)))
2-х или 3-х?
ответить
Гыыыыы
0 0
А где народ будет работать, если на работу уже не хотят брать после 40. Думаю, что большинство просто не доживет. Хотя видимо это и делается ради этого.
Не надо ля-ля!
Вон Жирику и Зюге обоим за 70, но они же нашли работу!
А Кобзону с Говорухиным по 80 лет, но они же хорошую работу нашли.
Так что вы просто не хотите работать.
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