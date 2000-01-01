Руководитель центра стратегических разработок Алексей Кудрин планирует предложить правительству России постепенное повышение возраста выхода граждан на пенсию. Об этом он заявил в телеинтервью каналу «Россия 24».

«Это, безусловно, не делается в одночасье, это растягивается, допустим, на 8−15 лет в зависимости от темпа перехода. Так делают все страны, поэтому никто не должен беспокоиться, что всем сразу надо будет переходить на какой-то другой возраст. По полгода или году в год будет меняться этот возраст», — сообщил Кудрин.

В настоящее время возраст выхода на пенсию установлен на уровне 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Средняя пенсия в стране составляет 35% от заработной платы. Экономисты планируют поднять возраст до 63 лет.