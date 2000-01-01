В кемеровском кафе «Щепка» снова случилось происшествие. В ночь с 24-го на 25-е декабря там выстрелили в глаз посетителю. Об этом в соцсетях рассказала мама пострадавшего Елена Гардер.

Молодой человек, по словам Елены, останется без глаза. При этом, утверждает женщина, стрелявшего отпустили.

«Обвинение ему не предъявили. Мы в полицию обращались, потом это дело в Следственный комитет передавали. Но так и не было ничего, стрелка в итоге отпустили. А сын остался инвалидом без глаза. Заявление у нас не принимают, мол, сын совершеннолетний и сам может его подать, но он сейчас в больнице, врачи не разрешают этого делать», — пожаловалась ВашГород.ру Елена.

В полиции ВашГород.ру сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, горожанка пожаловалась, что стрелок пытается уйти от ответственности. Её также возмутило, что его не арестовали. В ответ на это сотрудник пресс-службы ГУ МВД рассказал ВашГород.ру, что в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

«Заявления от пострадавшего в данном случае не требуется, так как сотрудники полиции по вызову выехали на место происшествия. Преступление тяжкое, оно возбуждается по факту произошедшего», — сообщили ВашГород.ру в областном ГУ МВД.

Сотрудники полиции делают всё необходимое, добавили в ведомстве. Так, нужна судебно-медицинская экспертиза — а её проводят только по факту полного излечения пострадавшего.

Напомним, кемеровское кафе «Щепка» прославилось ещё в 2012 году. Тогда там

произошла