За минувшую неделю количество заболевших увеличилось почти в два раза. К 18 декабря было зарегистрировано лишь два случая, а к 25 — уже девять. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом на сегодняшний день выше эпидемического порога на 22,8%.

Эпидпорог превышен в Ленинске-Кузнецком, Междуреченске, Мысках, Новокузнецке, Прокопьевске, Таштаголе, Юрге, Красногорском, а также в Ижморском, Кемеровском, Промышленновском и Яйском районах.

Специалисты исследовали клинический материал от 98 больных и лабораторно подтвердили 9 случаев гриппа А (H3N2 «Гонконг»). Четыре случая обусловлены вирусом парагриппа, причиной 15 заболеваний стали аденовирусы.

Гриппом по сравнению с предыдущей неделей кузбассовцы стали болеть чаще на 25%.

Как отмечают специалисты ведомства, обычно грипп начинается внезапно. Возбудители гриппа, вирусы типов А и В, отличаются агрессивностью и высокой скоростью размножения. Симптомы гриппа: температура 37,5−39 °С, головная боль и боль в мышцах, в горле, кашель, насморк.

Грипп легко перепутать с другими заболеваниями, поэтому диагноз должен поставить врач. Он же назначает лечение.

Напомним, в сентябре 2016 года сообщалось, что в этом году вирус гриппа будет переноситься особенно тяжело. Гонконгский штамм гриппа таит особые риски для детей младшего дошкольного возраста и для пожилых людей.