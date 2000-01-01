Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#НОВЫЙГОД #ВОПРОСДНЯ
Как изменится жизнь кузбассовцев в 2017 году

В Кузбассе бушует гонконгский грипп

Сегодня 10:29
1217

За минувшую неделю количество заболевших увеличилось почти в два раза. К 18 декабря было зарегистрировано лишь два случая, а к 25 — уже девять. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом на сегодняшний день выше эпидемического порога на 22,8%.

Эпидпорог превышен в Ленинске-Кузнецком, Междуреченске, Мысках, Новокузнецке, Прокопьевске, Таштаголе, Юрге, Красногорском, а также в Ижморском, Кемеровском, Промышленновском и Яйском районах.

Специалисты исследовали клинический материал от 98 больных и лабораторно подтвердили 9 случаев гриппа А (H3N2 «Гонконг»). Четыре случая обусловлены вирусом парагриппа, причиной 15 заболеваний стали аденовирусы.

Гриппом по сравнению с предыдущей неделей кузбассовцы стали болеть чаще на 25%.

Как отмечают специалисты ведомства, обычно грипп начинается внезапно. Возбудители гриппа, вирусы типов А и В, отличаются агрессивностью и высокой скоростью размножения. Симптомы гриппа: температура 37,5−39 °С, головная боль и боль в мышцах, в горле, кашель, насморк.

Грипп легко перепутать с другими заболеваниями, поэтому диагноз должен поставить врач. Он же назначает лечение.

Напомним, в сентябре 2016 года сообщалось, что в этом году вирус гриппа будет переноситься особенно тяжело. Гонконгский штамм гриппа таит особые риски для детей младшего дошкольного возраста и для пожилых людей.

Автор: Михайлова Ольга
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: listis.ru
грипп гонконгский грипп

Комментарии (3)

Добавить комментарий
сэрш
5 0
перечисленные симптомы точно как при обычном гриппе.
ответить
z
5 2
перечисленные симптомы точно как при обычном гриппе.
Ну как то они должны оправдывать вред от убитой экологии.
ответить
новокузнечанка
0 0
грипп и грипп, в Гонконге наверно и не слышали что такое грипп..........
ответить
Оставить комментарий
ВСЕ НОВОСТИ