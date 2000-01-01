Учёные продлили 2016-й год. Правда, паниковать не стоит — лишь на секунду. Так, 1 января 2017 года наступит не после 23:59:59, как обычно, а лишь после 23:59:60.

Добавить одну секунду нужно, чтобы синхронизировать всемирное координированное время (UTC) и универсальное время (UT1). Лишние секунды накапливаются, так как Земля постепенно замедляет своё вращение.

Сегодня сутки в мире длятся 86 400,002 секунды, пишет novokuznetsk. su. Во временном стандарте не учитывают две сотые доли, поэтому они постепенно копятся в целую секунду.

В 2012 году високосная секунда обрушила работу многих сайтов, как уже сообщал ВашГород.ру.