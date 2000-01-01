Новогоднее поздравление с символикой РЖД обсуждают во всех социальных сетях. Изображение символа нового года выглядит неоднозначным. Однако в самих «Российских железных дорогах» сообщили, что подобный плакат является фейковым.

Однако пользователи не перестают шутить над этой картинкой. В свою очередь, в РЖД сделали своё изображение с котом-мемом «Вжух».