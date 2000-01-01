Новогоднее поздравление с символикой РЖД обсуждают во всех социальных сетях. Изображение символа нового года выглядит неоднозначным. Однако в самих «Российских железных дорогах» сообщили, что подобный плакат является фейковым.
Однако пользователи не перестают шутить над этой картинкой. В свою очередь, в РЖД сделали своё изображение с котом-мемом «Вжух».
Новогодняя открытка РЖД— Yaplakal.com (@yaplakalcom) 29 декабря 2016 г.
Это они всерьёз?!
https://t.co/Jam3gvu24x pic.twitter.com/Yx2cg3wwNG
Все обсуждают фейковое поздравление #РЖД с Новым годом, а мы покажем вам оригинальное. С наступающим! pic.twitter.com/PZt20yVst3— ОАО РЖД (@rzd_official) 29 декабря 2016 г.