Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#НОВЫЙГОД #ВОПРОСДНЯ
Как изменится жизнь кузбассовцев в 2017 году

В сети обсуждают якобы новогоднее поздравление от РЖД с петухом 18+

Сегодня 10:54
1050

Новогоднее поздравление с символикой РЖД обсуждают во всех социальных сетях. Изображение символа нового года выглядит неоднозначным. Однако в самих «Российских железных дорогах» сообщили, что подобный плакат является фейковым.

Однако пользователи не перестают шутить над этой картинкой. В свою очередь, в РЖД сделали своё изображение с котом-мемом «Вжух».

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: wiki.udmteach.ru
РЖД российские железные дороги Год Петуха

Комментарии (7)

Добавить комментарий
Анонимный пользователь
8 0
Да по-любому сами сделали, а потом чухнули и типо отмазались что не они
ответить
Вольф
1 0
Первое больше похоже на правду
ответить
енот полоскун
3 0
Это всё российские хакеры......)
Ага..да,какие нахрен хакеры..Я,в мире танков(игра такая) за2идался эту долбанную ёлку наряжать...а,Вам всё -ШУТОЧКИ..))))))))) с наступающим всех..и особливо ВГ...
ответить
пирожок
0 0
Да по-любому сами сделали, а потом чухнули и типо отмазались что не они
это все пиар
ответить
Вася
0 0
Да по-любому сами сделали, а потом чухнули и типо отмазались что не они
Ну многие крупные компании грешат вирусными вбросами... РЖД переняло новую концепцию и теперь мы видим это!
ответить
Оставить комментарий
ВСЕ НОВОСТИ