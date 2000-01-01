На трассе Р-255 в Юргинском районе снова произошла серьёзная авария. На 41-м километре столкнулись легковушка «Бид» и грузовик «Фредлайнер».

ДТП спровоцировал водитель «Бида». Предварительно, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Фредлайнером». В результате от травм на месте скончались 29-летняя женщина и 28-летний мужчина, находившиеся в легковушке. Получил травмы и сам водитель «Бида», уточнили ВашГород.ру в областном отделе пропаганды ГИБДД.

Авария произошла в условиях снегопада, добавили в ведомстве. В связи с этим водителей просят выбирать скорость в соответствии с погодой, не совершать необдуманных манёвров, быть предельно внимательными и осторожными.

1 октября 2016 года в Юргинском районе произошло серьёзное ДТП. Тогда погибли 7 человек, как уже рассказывал ВашГород.ру.