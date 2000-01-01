В 2017 году Роскомнадзор намерен проверить крупнейших сотовых операторов, как они выполняют закон о хранении персональных данных. В список тех, кого проверять в плановом порядке, попали Мегафон, МТС, сообщает «Российская газета».

Проверки пройдут в LG, Gett, Pfizer, «Мегафоне» и МТС. Также будут проверены Сбербанк, «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и Qiwi.

Ранее 17 ноября Роскомнадзор внес профессиональную соцсеть LinkedIn в реестр запрещенных сайтов. Ведомство потребовало от операторов связи заблокировать доступ на сайт из-за нарушения закона о персональных данных пользователей.