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Как изменится жизнь кузбассовцев в 2017 году

Из-за закона персональных данных в России проверят мобильных операторов

Сегодня 12:00
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В 2017 году Роскомнадзор намерен проверить крупнейших сотовых операторов, как они выполняют закон о хранении персональных данных. В список тех, кого проверять в плановом порядке, попали Мегафон, МТС, сообщает «Российская газета».

Проверки пройдут в LG, Gett, Pfizer, «Мегафоне» и МТС. Также будут проверены Сбербанк, «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и Qiwi.

Ранее 17 ноября Роскомнадзор внес профессиональную соцсеть LinkedIn в реестр запрещенных сайтов. Ведомство потребовало от операторов связи заблокировать доступ на сайт из-за нарушения закона о персональных данных пользователей.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: retail-loyalty.org
мтс Мегфон Роскомнадзор

Комментарии (3)

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Ильинец 1170
2 0
Давно пора!
Особенно МТСников, откуда у них ПДн (ФИО, адреса и номера телефонов) по которым они навязывают свои услуги. (операторы говорят, что у нас есть базы данных)

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Jackie
1 0
Ильинец:
Давно пора!
Особенно МТСников, откуда у них ПДн (ФИО, адреса и номера телефонов) по которым они навязывают свои услуги. (операторы говорят, что у нас есть базы данных)

Мне вечно звонят всякие ************** страховые и другие непонятные конторы, и навязываются. У меня один вопрос - откуда у них мой номер телефона и ФИО?
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новокузнечанка
0 2
хакеров никто не отменял...............................................................
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