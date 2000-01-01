За сутки 30 декабря в Кемерове угнали «Тойоту Хайлендер» и «Тойоту Ленд Крузер». В ГИБДД ищут свидетелей.

Серую «Тойоту Хайлендер» угнали в период с 21.00 29 декабря до 07.20 30 декабря. Это произошло во дворе дома 10Б на Юрия Двужильного. Госномер машины — Х053ХВ42, год выпуска — 2011-й.

Чёрная «Тойота Ленд Крузер 150 Прадо» исчезла со двора дома № 12 в Щегловском переулке. Машину угнали в период времени с 20.30 29 декабря до 07.40 30-го декабря. Авто 2010-го года выпуска, госномер — Т900УН42.

Если вы свидетель происшествий, или у вас есть запись с видеорегистратора, позвоните по телефонам 25−32−24 или 02.

9 декабря в Кемерове угнали «Тойота Ленд Крузер Праду», как уже сообщал ВашГород.ру. Мы также рассказывали о рейтинге самых угоняемых автомобилей.