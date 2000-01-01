«Надо меньше пить!» повторяет вслед за героем известного новогоднего фильма главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн. Также специалист рекомендует не употреблять алкоголь утром 1 января.

Евгений Брюн дал очень простой, но действенный совет: пить как можно меньше. Проблема в том, что ночью организм спит, и если выпить спиртное после 9−10 часов вечера, то он вовремя не переработается.

«Как правило, после ночных бдений до середины дня алкоголь продолжает находиться в организме. Всегда нужно помнить: я отравился сознательно нервным ядом, и, наверное, должен остаться в постели, снизить свою активность», — отметил врач.

Он подчеркнул, что никакие лечебные средства не помогут от похмельного синдрома на следующее утро, передаёт Интерфакс. Не стоит пить аспирин — он наносит вред слизистой желудка. Лучше использовать препараты на основе янтарной кислоты.

Он напомнил, что у здоровых людей полная переработка алкоголя в организме занимает три дня, у страдающих зависимостью от спиртного - может занимать до трёх недель.

Напомним, самыми опасными продуктами для новогоднего стола учёные назвали марципан, мускатный орех и омелу.