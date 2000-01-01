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#НОВЫЙГОД #ВОПРОСДНЯ
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Как встретить Новый год без последствий для здоровья: главный нарколог России

Сегодня 15:00
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«Надо меньше пить!» повторяет вслед за героем известного новогоднего фильма главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн. Также специалист рекомендует не употреблять алкоголь утром 1 января.

Евгений Брюн дал очень простой, но действенный совет: пить как можно меньше. Проблема в том, что ночью организм спит, и если выпить спиртное после 9−10 часов вечера, то он вовремя не переработается.

«Как правило, после ночных бдений до середины дня алкоголь продолжает находиться в организме. Всегда нужно помнить: я отравился сознательно нервным ядом, и, наверное, должен остаться в постели, снизить свою активность», — отметил врач.

Он подчеркнул, что никакие лечебные средства не помогут от похмельного синдрома на следующее утро, передаёт Интерфакс. Не стоит пить аспирин — он наносит вред слизистой желудка. Лучше использовать препараты на основе янтарной кислоты.

Он напомнил, что у здоровых людей полная переработка алкоголя в организме занимает три дня, у страдающих зависимостью от спиртного - может занимать до трёх недель.

Напомним, самыми опасными продуктами для новогоднего стола учёные назвали марципан, мускатный орех и омелу.

Автор: Михайлова Ольга
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: rating-news.ru
Новый год

Комментарии (2)

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1 0
Вот блин!

У меня ежегодно на новогоднем столе марципан, мускатный орех и омела.
Самые распространенные в стране продукты.

И чем прикажете завтра стол накрывать?!
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Димон
4 0
Не пить "Боярышник" и не закусывать солеными грибами купленными на рынке у тёти с синяком под глазом ! )))
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