Американские ученые разработали вакцину, способную уничтожить раковые клетки за 10 дней. Также препарат блокирует появление новых опухолей и не имеет токсического воздействия, сообщает «Vistanews».

Эксперименты удачно прошли на мышах, у которых было зафиксировано распространение раковых клеток, и новые нано-диски ликвидировали болезнетворные наросты в течение 10 дней.

Кроме этого, данная терапия предотвратила возможность деления раковых клеток в организме грызунов. Учёные надеются, что созданная ими вакцина поможет людям бороться с онкологией более успешно.