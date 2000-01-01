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Как изменится жизнь кузбассовцев в 2017 году

Ученые разработали вакцину уничтожающую рак за 10 дней

Сегодня 17:30
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Американские ученые разработали вакцину, способную уничтожить раковые клетки за 10 дней. Также препарат блокирует появление новых опухолей и не имеет токсического воздействия, сообщает «Vistanews».

Эксперименты удачно прошли на мышах, у которых было зафиксировано распространение раковых клеток, и новые нано-диски ликвидировали болезнетворные наросты в течение 10 дней.

Кроме этого, данная терапия предотвратила возможность деления раковых клеток в организме грызунов. Учёные надеются, что созданная ими вакцина поможет людям бороться с онкологией более успешно.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: arpeflu.ru
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