Новогодняя ёлка — традиционное украшение в доме россиян. Но мало кто знает, что зелёная красавица несёт в себе повышенную опасность. Пожарные Кузбасса рассказали, как не допустить ЧП в праздники.

Ёлку нужно устанавливать прочно. При этом ветки не должны касаться стен и потолка. Стоит присмотреться к гирляндам: напряжение лампочек не должно превышать 12 вольт, мощность — 25 ватт. Помимо этого, у безопасного украшения провода как следует изолированы.

Лучше не вешать на новогоднюю красавицу игрушки из ваты, бумаги и свечей.

Если ёлка загорелась, в первую очередь нужно обесточить электрическую гирлянду. Затем обязательно позвоните пожарным и выведите из помещения людей.

Как тушить горящую ель:

-Если ёлка искуственная, ни в коем случае не тушите её водой.

-Повалите дерево на пол и накройте плотной тканью. Засыпьте его песком или примените огнетушитель. Хорошо подойдёт раствор любого моющего средства.

Единый номер службы спасения для мобильного телефона — 112, напомнили пожарные.

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