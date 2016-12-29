Президент России Владимир Путин дал поручение правительству и Центробанку обязать нефинансовые и кредитные организации проверять наличие имеющихся кредитов у потенциальных заемщиков. Об этом в сообщает «Газета.ру».
«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России представить предложения об установлении обязанности кредитных организаций и некредитных финансовых организаций проводить проверку наличия у гражданина обязательств по договорам кредита (займа) при выдаче ему потребительского кредита (займа); об ограничении прав кредитора на истребование просроченной задолженности по договору потребительского кредита (займа), в случае если на момент заключения такого договора соотношение размера ежемесячного дохода заемщика и размера его ежемесячного совокупного долгового обязательства превышало предельное значение, устанавливаемое Банком России», — говорится в документе.
Предложения по реализации этого поручения должны быть представлены не позднее 1 марта 2017 года.