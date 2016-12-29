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Как изменится жизнь кузбассовцев в 2017 году

Некоторым россиянам перестанут выдавать кредиты

Сегодня 15:30
696

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству и Центробанку обязать нефинансовые и кредитные организации проверять наличие имеющихся кредитов у потенциальных заемщиков. Об этом в сообщает «Газета.ру».

«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России представить предложения об установлении обязанности кредитных организаций и некредитных финансовых организаций проводить проверку наличия у гражданина обязательств по договорам кредита (займа) при выдаче ему потребительского кредита (займа); об ограничении прав кредитора на истребование просроченной задолженности по договору потребительского кредита (займа), в случае если на момент заключения такого договора соотношение размера ежемесячного дохода заемщика и размера его ежемесячного совокупного долгового обязательства превышало предельное значение, устанавливаемое Банком России», — говорится в документе.

Предложения по реализации этого поручения должны быть представлены не позднее 1 марта 2017 года.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: novospress.ru
кредит просроченная задолженность задолженность россиян по кредитам

Комментарии (15)

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Димон
9 8
Хлеб по карточкам уже скоро ! )))
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z
4 0
Заголовок показывает всю суть некоторых журналистов
ответить
алекс
6 3
Хлеб по карточкам уже скоро ! )))
Не гони пургу, обменяем российский газ на украинский хлеб , сало и горилку-:)
ответить
Читатель
12 0
Вообще-то банки должны были это делать изначально, а не втюхивать свои кредиты, знаю банк Ренессанс, когда позвонили и спросили знаю ли я этого человека, он пришел оформлять кредит, я им четко ответил "Да это мой брат, кредит не давать, он запойный, работы нет" они 15 мин выясняли, а точно ли не стоит давать кредит...и...как в сказке они его ему дали, а потом наяривали по телефону, ах он не платит, сами виноваты. Вас предупредили, не захотели понять этого ну теперь сами и бейтесь об стену. Половина кредитов были бы отказы, если бы банки изначально делали проверки должным образом, а не подгоняли данные клиента, чтоб ему выдали кредит (такое тоже случалось). А еще не мешало бы сначала обязать банки деньги поступающие на оплату кредита вносить в первую очередь на оплату основного долга и только потом процентов и прочей лабуды. А то люди годами гасят, а долг и ныне там
ответить
Хан Дон Хенаро
2 4
Не гони пургу, обменяем российский газ на украинский хлеб , сало и горилку-:)
алекс, ты дебил, ты будешь есть украинское сало?
ответить
Седой 10078
6 0
Вообще-то банки должны были это делать изначально, а не втюхивать свои кредиты, знаю банк Ренессанс, когда позвонили и спросили знаю ли я этого человека, он пришел оформлять кредит, я им четко ответил "Да это мой брат, кредит не давать, он запойный, работы нет" они 15 мин выясняли, а точно ли не стоит давать кредит...и...как в сказке они его ему дали, а потом наяривали по телефону, ах он не платит, сами виноваты. Вас предупредили, не захотели понять этого ну теперь сами и бейтесь об стену. Половина кредитов были бы отказы, если бы банки изначально делали проверки должным образом, а не подгоняли данные клиента, чтоб ему выдали кредит (такое тоже случалось). А еще не мешало бы сначала обязать банки деньги поступающие на оплату кредита вносить в первую очередь на оплату основного долга и только потом процентов и прочей лабуды. А то люди годами гасят, а долг и ныне там
У российских банков проблемы. Именно о них они вещали на недавнем форуме в ************* «Юниаструм» например считает, что главной проблемой являются люди, которые просто не хотят брать кредиты.
Господин Верхошинский из Банка Москвы считает, что информация о самоубийствах в провинции из за кредитов и грабительских процентов банков — не более чем спекуляция. А вот проблема в том, что скупое государство не хочет образовывать население, а для банков — это дорого, падают доходы.
Бин Банк, который все знают, как спонсора передачи «Что? Где? Когда?» тоже отметился со своей проблемой. По мнению г-на Морсина проблема в том, что эти паразиты заемщики не хотят брать длинные и очень длинные кредиты. Они, гады, даже ипотеку берут на 10-20 лет, а норовят рассчитаться за 5-7 лет, что для банка не выгодно. А в идеале надо, чтобы кредиты передавались по наследству.
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Вы еще не взяли кредит?Ждите-они придут... :)
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Митрич
3 2
Хлеб по карточкам уже скоро ! )))
Какая взаимосвязь между хлебными карточками с одной стороны, и новостью - с другой? Ваши тараканы? :-)))
ответить
алекс
0 4
алекс, ты дебил, ты будешь есть украинское сало?
Да, а чё? Горилка то у нас в магазинах продаётся, лучше чем боярышник.....правда я её не пью из соображений безопасности и конфеты знаешь тоже продаются ну продукция Петра Порошенко и налоги он платит у нас в России....смешно правда если бы не было так горько. Так что ты тут сильно не кричи, а то откажемся от всей вашей продукции и вам кирдык, сушите вёсла, а в Европе то вас не ждут, не ждут голубчик, там своих проблем выше крыши опять же не без помощи американской администрации-:)))
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авпвап
6 1
да вообще надо запретить ЧАСТНЫЕ банки. это паразиты, которые кормятся за счет обычных работяг, впаривая им кредиты под сумасшедшие проценты!

Поговорка есть такая: "Дайте мне пистолет и я ограблю банк. Дайте мне банк и я ограблю ВСЕХ!"
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алекс
0 3
Какая взаимосвязь между хлебными карточками с одной стороны, и новостью - с другой? Ваши тараканы? :-)))
не кури мох философ, в дурке опять WIFI подключили ? )))
ответить
Димон
3 1
Какая взаимосвязь между хлебными карточками с одной стороны, и новостью - с другой? Ваши тараканы? :-)))
Маразматик, ты че путинки вмазал ?
ответить
Дон Хенаро
0 0
Какая взаимосвязь между хлебными карточками с одной стороны, и новостью - с другой? Ваши тараканы? :-)))
Митрич ты осел ! )))
ответить
z
2 1
Какая взаимосвязь между хлебными карточками с одной стороны, и новостью - с другой? Ваши тараканы? :-)))
Баран ты старый ))
ответить
321
2 1
Какая взаимосвязь между хлебными карточками с одной стороны, и новостью - с другой? Ваши тараканы? :-)))
Митрич, твой год наступает !
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