Вообще-то банки должны были это делать изначально, а не втюхивать свои кредиты, знаю банк Ренессанс, когда позвонили и спросили знаю ли я этого человека, он пришел оформлять кредит, я им четко ответил "Да это мой брат, кредит не давать, он запойный, работы нет" они 15 мин выясняли, а точно ли не стоит давать кредит...и...как в сказке они его ему дали, а потом наяривали по телефону, ах он не платит, сами виноваты. Вас предупредили, не захотели понять этого ну теперь сами и бейтесь об стену. Половина кредитов были бы отказы, если бы банки изначально делали проверки должным образом, а не подгоняли данные клиента, чтоб ему выдали кредит (такое тоже случалось). А еще не мешало бы сначала обязать банки деньги поступающие на оплату кредита вносить в первую очередь на оплату основного долга и только потом процентов и прочей лабуды. А то люди годами гасят, а долг и ныне там

У российских банков проблемы. Именно о них они вещали на недавнем форуме в ************* «Юниаструм» например считает, что главной проблемой являются люди, которые просто не хотят брать кредиты.Господин Верхошинский из Банка Москвы считает, что информация о самоубийствах в провинции из за кредитов и грабительских процентов банков — не более чем спекуляция. А вот проблема в том, что скупое государство не хочет образовывать население, а для банков — это дорого, падают доходы.Бин Банк, который все знают, как спонсора передачи «Что? Где? Когда?» тоже отметился со своей проблемой. По мнению г-на Морсина проблема в том, что эти паразиты заемщики не хотят брать длинные и очень длинные кредиты. Они, гады, даже ипотеку берут на 10-20 лет, а норовят рассчитаться за 5-7 лет, что для банка не выгодно. А в идеале надо, чтобы кредиты передавались по наследству.----------------------------------------------Вы еще не взяли кредит?Ждите-они придут... :)