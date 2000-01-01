В сети распространяется вирусный снимок. На фото недовольная мама невесты со злостью смотрит на жениха. И, как это часто бывает, лицо женщины быстро превратилось в новый мем.

Снимок опубликовали на Reddit, сообщает Medialeaks. Пользователи поместили рядом с невестой популярного кота Grumpy Cat (ворчливый кот — прим.ред.), пририсовали маме идущие из глаз лазерные лучи, приделали её лицо к телу Мэрилин Монро… в общем, лучше один раз увидеть.

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