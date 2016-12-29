Звезда хоккея Александр Овечкин едва не опоздал на матч «Вашингтон» — «Нью-Джерси». Чтобы не схлопотать огромный штраф, спортсмену пришлось перелезать через забор своего собственного дома.
Выяснилось, что в доме Овечкина внезапно отключили свет. Автоматические ворота перестали работать, и хоккеист оказался заперт.
К счастью, спортсмена выручил товарищ — Евгений Кузнецов. Он привёз другу стремянку, и Овечкин успел на матч.
А соревнование хоккеисты «Вашингтона» всё равно проиграли.
Когда отключили свет,но надо ехать на игру и ворота не работают,всегда на помощь приезжает спаситель ситуации электрик @kuzy092
Видео опубликовано Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial)