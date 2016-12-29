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Как изменится жизнь кузбассовцев в 2017 году

Хоккеисту Овечкину пришлось лезть через забор, чтобы не опоздать на матч

Сегодня 16:15
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Звезда хоккея Александр Овечкин едва не опоздал на матч «Вашингтон» — «Нью-Джерси». Чтобы не схлопотать огромный штраф, спортсмену пришлось перелезать через забор своего собственного дома.

Выяснилось, что в доме Овечкина внезапно отключили свет. Автоматические ворота перестали работать, и хоккеист оказался заперт.

К счастью, спортсмена выручил товарищ — Евгений Кузнецов. Он привёз другу стремянку, и Овечкин успел на матч.

А соревнование хоккеисты «Вашингтона» всё равно проиграли.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: http://1001golos.ru/
хоккей Александр Овечкин

Комментарии (5)

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алекс
1 5
Ну что же, осталось только ввести санкции против Овечкина на радость долбанутым спереди и сзади скачущим хохлам, так громко уходит со своего поста президент Обама-хромая утка-:)))
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Васёк
2 0
Какая нафиг стремянка?!?!?! Забор полтора метра! С табуретки что-ли перелезть не мог... Вот насмешил то)))
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Митрич
2 0
Ну что же, осталось только ввести санкции против Овечкина на радость долбанутым спереди и сзади скачущим хохлам, так громко уходит со своего поста президент Обама-хромая утка-:)))
А при чем здесь хохлы, или тараканы в голове ?
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алекс
0 1
А при чем здесь хохлы, или тараканы в голове ?
Ну сейчас хохлы радуются любому горю россиян....например упавший на медни самолёт, говорят не ходил бы ты Ванёк во солдаты, там без тебя тебе морду начистят, а тараканы.....ну знаешь Митрич тараканы у каждого свои, у тебя их тоже хватает-:)))))))))
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Анонимный пользователь
0 0
И это называется спортсмен
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