Звезда хоккея Александр Овечкин едва не опоздал на матч «Вашингтон» — «Нью-Джерси». Чтобы не схлопотать огромный штраф, спортсмену пришлось перелезать через забор своего собственного дома.

Выяснилось, что в доме Овечкина внезапно отключили свет. Автоматические ворота перестали работать, и хоккеист оказался заперт.

К счастью, спортсмена выручил товарищ — Евгений Кузнецов. Он привёз другу стремянку, и Овечкин успел на матч.

А соревнование хоккеисты «Вашингтона» всё равно проиграли.