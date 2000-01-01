Группа британских ученых провела исследование и выяснила, как новогодние праздники влияют на мозг человека. Выяснилось, что подготовка к празднику способствует выбросу гормона счастья — дофамина.

Традиционные новогодние и рождественские украшения, праздничная иллюминация и подарки активизируют так называемую «нейронную сеть Нового года». Кроме того, в предвкушении новогодних праздников у людей активнее работают сенсомоторная кора, премоторная и первичная двигательная кора, а также теменные доли, передаёт «Экономика сегодня».

Но противоположностью гормона счастья является такое же вещество, отвечающее за стресс — адреналин. Его можно «встретить» 31 декабря в длинной очереди за шампанским, или при отсутствии зелёного горошка для традиционного салата, ну и при выборе подарка.