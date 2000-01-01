Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#НОВЫЙГОД #ВОПРОСДНЯ
Как изменится жизнь кузбассовцев в 2017 году

Как новый год влияет на мозг человека — учёные

Сегодня 08:10
499

Группа британских ученых провела исследование и выяснила, как новогодние праздники влияют на мозг человека. Выяснилось, что подготовка к празднику способствует выбросу гормона счастья — дофамина.

Традиционные новогодние и рождественские украшения, праздничная иллюминация и подарки активизируют так называемую «нейронную сеть Нового года». Кроме того, в предвкушении новогодних праздников у людей активнее работают сенсомоторная кора, премоторная и первичная двигательная кора, а также теменные доли, передаёт «Экономика сегодня».

Но противоположностью гормона счастья является такое же вещество, отвечающее за стресс — адреналин. Его можно «встретить» 31 декабря в длинной очереди за шампанским, или при отсутствии зелёного горошка для традиционного салата, ну и при выборе подарка.

Источник: ВашГород.ру
Источник фото: 1zoom.me
исследования ученых Новый год новогодние праздники британские учёные

Комментарии (5)

Добавить комментарий
Однако,
0 0
как показывают последние исследования папуа-новогвинейских ученых, ошибочно считать адреналин противоположностью эндоморфинов. Это как сравнивать мягкое с теплым.

Отметим, при хроническом зеленогорошковом голадании, ученые отмечают нехватку другого гормона, ответственного за интеллект высших приматов.
ответить
Татьяна
0 0
А мы вчера на доме устроили праздник к Новому году. Читали стихи, были конкурсы, ну и конечно же, дискотека! Были призы за участие. Наши детки повеселились от души и взрослые конечно, тоже. Было очень весело и здорово!!!!!! Люди организовывайте праздники на своих домах. Жители будут знать друг друга. И вообще ребята, вместе быть, это так здорово!
ответить
нуину
0 0
А мы вчера на доме устроили праздник к Новому году. Читали стихи, были конкурсы, ну и конечно же, дискотека! Были призы за участие. Наши детки повеселились от души и взрослые конечно, тоже. Было очень весело и здорово!!!!!! Люди организовывайте праздники на своих домах. Жители будут знать друг друга. И вообще ребята, вместе быть, это так здорово!
Это как на доме? На крыше дома всей толпой отплясывали?
ответить
нуину
0 0
А мы вчера на доме устроили праздник к Новому году. Читали стихи, были конкурсы, ну и конечно же, дискотека! Были призы за участие. Наши детки повеселились от души и взрослые конечно, тоже. Было очень весело и здорово!!!!!! Люди организовывайте праздники на своих домах. Жители будут знать друг друга. И вообще ребята, вместе быть, это так здорово!
Это как на доме? На крыше дома всей толпой отплясывали?
ответить
Оставить комментарий
ВСЕ НОВОСТИ